Pieprasījums pēc asinīm pieaug. VDAC atkārtoti aicina cilvēkus ziedot
Valsts Asinsdonoru centrs (VADC) norāda, ka decembri un janvāri gaida ar īpašām bažām, jo svētku laikā donoru aktivitāte bieži samazinās, tomēr pieprasījums pēc asinīm aizvien pieaug.
VDAC norāda, ka Latvijā periodiski pastāv kritiska situācija ar donoru asinīm un bieži krājumos iztrūkst viena vai vairākas asinsgrupas. Tas apdraud ne tikai tos, kuriem asinis nepieciešams nekavējoties – cilvēkus kuri cietuši negadījumos, grūtnieces dzemdību laikā u.c., – bet arī cilvēkus, kuriem asins pārliešana ikdienā svarīga plānveida operāciju, hronisku saslimšanu vai onkoloģijas ārstēšanas gadījumā.
VADC uzsver, ka decembri un janvāri gaida ar īpašām bažām, jo svētku laikā donoru aktivitāte bieži samazinās. Pēdējos gados donoru skaits palielinājies, tomēr arī pieprasījums pēc asinīm pieaug. Tajā pašā laikā eksperti uzsver, ka paļauties tikai uz tradicionālo donoru asins piegādi nav ilgtermiņa risinājums – nepieciešams meklēt papildu alternatīvas un gudrāku pacientu asins pārvaldību.
“Asins pieprasījums un donoru aktivitāte Latvijā cieši saistās ar sezonāliem un svētku periodiem, kā arī ar pacientu skaitu slimnīcās. Bieži vien asins krājumi sarūk garo brīvdienu dēļ. Piemēram, pagājušonedēļ, pēc četrām brīvdienām valsts svētku sakarā krājumi bija zemi, jo slimnīcās bija smagi pacienti, un bija pieprasījums pēc asins komponentiem. Līdzīgi ir arī citos svētku periodos,” skaidro VADC direktore Egita Pole.
Šobrīd lielākā daļa donoru asiņu tiek izmantota akūtos gadījumos – neatliekamās medicīnas vajadzībām, dzemdību veiksmīgai nodrošināšanā u.c. Tomēr arī daudziem hroniskajiem pacientiem regulāri nepieciešama asins pārliešana. Piemēram, cilvēkiem ar ilgstošu anēmiju, kas radusies dažādu saslimšanu rezultātā. Tāpat regulāras asins pārliešanas kritiski nepieciešamas onkoloģijas pacienti – gan pirms ārstēšanās kursa, lai sagatavotu organismu terapijai, gan tās laikā, lai saglabātu dzīvības funkcijas.
Ārsti sarunas laikā apliecina, ka ar bažām gaida laiku pēc svētkiem, jo donoru aktivitāte šajā periodā samazinās. Tas rada izaicinājumus gan plānveida operācijām, gan hroniski slimajiem pacientiem. Slimnīcas rūpīgi un savlaicīgi plāno asins pārliešanu un VADC dara visu, lai šīs vajadzības piepildītu, bet dažkārt krājumu nepietiekamība apgrūtina darbu. Piemēram, cieš tieši hroniskie pacienti.
Donoru skaits un ziedojumu apjoms pakāpeniski pieaug. Tomēr, lai nodrošinātu stabilas asins rezerves, ir būtiski, lai donori iesaistītos regulāri, nevis tikai periodiski. Asins pieprasījums no slimnīcām pēdējo gadu laikā ir palielinājies. Lai arī donori ir atsaucīgi, tomēr joprojām asinis ziedo vien nepilni 4% iedzīvotāju. Tāpat, reti kurš zina, ka ziedotās asinis ir derīgas tikai relatīvi īsu laika posmu. Skābekļa apmaiņu nodrošinošie eritrocīti ir izmantojami 35 dienas pēc nodošanas, savukārt, trombocīti, kas atbild par asins recēšanu – vien 7 dienas. Šo iemeslu dēļ regulāra asins ziedošana burtiskā nozīmē izglābj cilvēku dzīvības.
Diemžēl, svētku laikā, VADC nereti ir liels izaicinājums nodrošināt slimnīcas ar nepieciešamajiem asins krājumiem, jo donoru skaits samazinās. Donoru pieaugums redzams ap Ziemassvētku laiku, kad cilvēki vēlās izdarīt labu darbu, bet tas ņemot vērā asins “derīguma termiņu”, donoru pieaugums īsā termiņā nenodrošina nepieciešamo asins apjomu visiem klusajiem mēnešiem. Jo asins pieprasījums no slimnīcām ir neparedzams – nekad nevar zināt, cik pacientu slimnīcā nonāks pēc negadījumiem vai cik asins būs nepieciešamas operācijas laikā.
“Esam pateicīgi ikvienam donoram par atsaucību un ziedošanu. Donoru skaits pēdējos gados ir audzis, taču pieprasījums pēc asinīm aug vēl straujāk. Tāpēc ir svarīgi ne tikai palielināt donoru skaitu, bet arī meklēt ilgtermiņa risinājumus, piemēram, ieviest pacientu asins pārvaldības prakses, kas jau šobrīd aktīvi tiek pielietotas visā Eiropā,” iezīmē Egita Pole.
Pārdomāta asins resursu izmantošana un pacientu asins aprūpes pārvaldība jeb “Patient Blood Management” kļūst par arvien izplatītāku pieeju daudzās Eiropas valstīs. Šīs pieejas galvenais mērķis ir uzlabot hronisku slimību ārstēšanu un panākt, lai donoru asinis būtu pieejamas galvenokārt akūtiem un neatliekamiem gadījumiem. Šajā procesā iesaistās speciālisti no dažādām nozarēm – hematologi, veselības aprūpes profesionāļi, pacientu organizācijas, ekonomisti un slimnīcu vadības pārstāvji –, jo tikai kopīga sadarbība spēj nodrošināt ilgtspējīgus risinājumus. Eiropā pacientu asins pārvaldībā tiek izmantotas vairākas metodes, piemēram, paša pacienta asins sagatavošana plānveida operācijām, medikamentu pielāgošana pirms operācijas (ja noteiktas zāles veicina pastiprinātu asiņošanu), kā arī medikamentoza terapija pacientiem ar regulārām asins pārliešanām. Šādu principu ieviešana arī Latvijā ilgtermiņā varētu palīdzēt mazināt pastāvošo asins deficītu.
Mēs ceram, ka donoru skaits ar laiku palielināsies un mūsu sabiedrība arvien vairāk iesaistīsies līdzcilvēku glābšanā. It īpaši, jo tas ir tik vienkārši, kā ziedot asinis. Tomēr realitātē saprotam, ka ar to vien nepietiks, lai mēs varētu bez bažām sagaidīt katru gada dienu. Tādēļ aicinām ne tikai donorus iesaistīties un ziedot, bet arī atbildīgās personas aizdomāties citu par ilgtermiņa risinājumu ieviešanu,” aicina Egita Pole.