Sevi pierādījušas metodes, kas palīdzēs uzveikt nejauku saaukstēšanos
Pil deguns, sāp galva, temperatūra ap 37,2, kovida tests negatīvs. Ko darīt, lai atkal justos labāk? Skaidro Veselības centra 4 interniste Liene Martinsone-Bērzkalne.
Laikapstākļu un gadalaiku maiņā aktivizējas dažādi respiratorie vīrusi, un nemanot piezogas iesnas, klepus, slikta pašsajūta un nogurums.
Paliec mājās un izgulies
Strādā attālināti vai atver darba nespējas lapu. Tā tu ātrāk atveseļosies un nedosi iespēju attīstīties nopietnākai slimībai, piemēram, pneimonijai. Turklāt tā no vīrusa infekcijas pasargāsi citus. Vislabāk slimo gultā, jo miegs un miers ir taisnākais ceļš uz atveseļošanos.
Dzer daudz šķidruma
Izdzer vairākas krūzes tējas dienā. Šķidrums mazina ķermeņa temperatūru. Ieteicams dzert siltu dzērienu, jo tas ir patīkamāk ķermenim, kad temperatūras iespaidā rodas aukstuma un diskomforta sajūta. Pievieno ūdenim upenes, dzērvenes, avenes (tās gan vairāk iedarbojas kā sviedrējošs līdzeklis), jo šajās ogās ir daudz C vitamīna. Lieti noder arī aptiekās nopērkamais burbuļojošais C vitamīns un ingvera sakne.
Parūpējies par deguna veselību
Pret klasisku saaukstēšanos, lai mazinātu iesnas, parasti der izotoniskais jūras ūdens, kas iegādājams aptiekā. To iepūt katrā nāsī, vienlaikus pagāžot galvu uz to pašu pusi, lai aerosols labāk piekļūtu deguna blakusdobumiem. Dari to vairākas reizes dienā.
Deguna aerosolus ieteicams lietot tikai līdz septiņām dienām un tikai tad, kad jūti deguna tūsku. Tad vispirms izsmidzini nāsīs aerosolu, sagaidi, kad atkal vari elpot caur degunu, un tad skalo ar jūras ūdeni. Ilgāk deguna aerosolus nevajadzētu lietot, jo pie tiem pierod un tie bojā deguna gļotādu.
Ko darīt, ja sāp kakls?
Kaklu vēlams skalot ar kliņģerīšu uzlējumu, savukārt vecmāmiņu ieteiktais sālsūdens var būt pārāk kairinošs un bojāt kakla gļotādu. Pret kakla sāpēm ieteicams lietot lokālos antibakteriālos līdzekļus, kas palīdz atveseļoties mutes gļotādai.
Mazu temperatūru nemazini
Ja ķermeņa temperatūra ir līdz 38,5 grādiem, nevajag censties to samazināt. Paaugstinot ķermeņa temperatūru, organisms dabiskā veidā cīnās ar vīrusu. Taču, ja pie viegli paaugstinātas temperatūras sāp galva vai lauž kaulus, noteikti lieto kādu pretsāpju un prettemperatūras līdzekli, piemēram, ibuprofēnu vai paracetamolu.
Kad doties pie ārsta?
Pēc pāris dienām pašsajūtai vajadzētu uzlaboties, bet, ja slimošanas laiks jau tuvojas nedēļai vai ir parādījušies vēl citi simptomi – ilgstoša augsta temperatūra, klepus, iesnas, kuru apjoms tikai palielinās un izdalījumi kļūst dzeltenīgi zaļi un biezi –, tad laiks pieteikt vizīti pie ārsta.