Turpmāk Latvijas iedzīvotāju veselības datus būs iespējams izmantot arī Čehijas ārstniecības iestādēs
Uzlabojot veselības datu pieejamību Eiropas Savienībā (ES), no 2025. gada 20. novembra Latvijas iedzīvotājiem, saņemot medicīnisko palīdzību Čehijā, nepieciešamības gadījumā ārstniecības procesā iesaistītās personas varēs apskatīt pacienta pamatdatus – noteiktās diagnozes un informāciju par pēdējo sešu mēnešu laikā veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām.
Izmantojot Eiropas pamatpakalpojumu platformu, no 2024. gada 4. marta tika uzsākta pārrobežu veselības pamatdatu apmaiņa ar noteiktām ES dalībvalstīm – Igauniju, Franciju, Portugāli, Spāniju. Dalībvalstu pulkam 2025. gadā pievienojās Nīderlande, Malta un tagad – Čehija.
Pārrobežu iedzīvotāju veselības pamatdatu apmaiņa starp dalībvalstīm uzlabo veselības datu pieejamību, ārstniecības kvalitāti un datos balstītu lēmumu pieņemšanu.
Latvijas Digitālās veselības centra (LDVC) valdes loceklis Juris Gaiķis: "Kopš ES dalībvalstu līmenī tiek nodrošināta veselības datu pieejamība pāri robežām, Latvijas iedzīvotāju veselības pamatdati ārvalstīs ir skatīti 71 reizi, savukārt ārvalstu tūristu dati Latvijā ir izmantoti ārstniecības nolūkiem 49 reizes. Informācijas pieejamība – kā nacionālā, tā starptautiskā mērogā – ļauj pieņemt ārstniecības personālam kvalitatīvākus un ātrākus lēmumus. Īpaši situācijās, kad pacientam ir ierobežotas saziņas iespējas vai viņš atrodas, piemēram, bezsamaņā un ir pieejams viņa personu apliecinošs dokuments."
Veselības datu apmaiņa starp dalībvalstīm tika ieviesta, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Direktīvu 2011/24/ES par pacienta tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē. Tādējādi nodrošinot ES iedzīvotāju tiesības iegādāties izrakstītās e-receptes zāles arī citās dalībvalstīs, kā arī nodrošinot piekļuvi ārstniecības personām ES iedzīvotāju veselības pamatdatiem. Par veikto datu apmaiņu tiek fiksēti auditācijas pieraksti E-veselības sistēmā.
Vairāk informācijas LDVC tīmekļvietnes sadaļā "Pārrobežu E-veselības pakalpojumi" vai E-veselības platformas sadaļā "Pārrobežu E-veselības pakalpojumi", kā arī zvanot E-veselības sistēmas lietotāju atbalsta dienestam 67803300.