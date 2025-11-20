Psihologs: cilvēkiem vecumā no 40 līdz 60 gadiem tagad priekšā citi izaicinājumi
Cilvēkus vecumā no 40 līdz 60 gadiem parasti pieskaita tā saucamajai "sendviča paaudzei": viņi bieži vien vienlaikus rūpējas gan par vēl nepatstāvīgajiem bērniem, gan par novecojošiem vecākiem.
Protams, tas negatīvi ietekmē arī viņu karjeru, jo nākas pielāgoties apstākļiem un ierobežot savas profesionālās ambīcijas. Tomēr nepieciešams meklēt līdzsvaru starp pienākumu pret tuvākajiem un pašrealizāciju, Latvijas Radio 4 stāstīja psiholoģe, karjeras kursu otrās dzīves puses laikā autore un IT uzņēmuma direktore Irina Bezmenova.
Dzīves situācija pēc 45 gadiem
Bezmenova uzsver, ka tas nav par konkrētu paaudzi, bet par dzīves posmu, biežāk pēckara paaudzi. Aptuveni 45 gados cilvēki pabeidz "obligāto dzīves programmu": izglītība, karjera, ģimene, mājokļa iegāde, bērnu audzināšana, sociālais un materiālais kapitāls.
Agrāk šis posms nozīmēja lēnāku dzīvi, bērni bija pieauguši, un cilvēks varēja gatavoties pensijai. Mūsdienās tas bieži nav iespējams:
- dzīve ilgst ilgāk;
- karjeras trajektorijas nav tik prognozējamas;
- tehnoloģijas un iespējas mainās;
- pensija bieži nenodrošina ierasto dzīves līmeni.
Krīze vidējā vecumā - ne beigas, bet jauns posms
Krīze kļūst par apzināšanos: kas paveikts un ko vēl iespējams sasniegt. Cilvēki sāk meklēt jaunas dzīves jēgas un mērķus, bieži vadoties no vērtībām, ne tikai naudas.
Kā novērtēt savu stāvokli?
Bezmenova iesaka novērtēt sasniegumus dažādās dzīves jomās: karjera, ģimene, veselība, draudzība, pašattīstība, ceļojumi, pieredze. Svarīgi ir nesalīdzināt sevi ar citiem un fokusēties uz savu trajektoriju un vērtībām.
Paaudzes izaicinājumi
Lai nezaudētu sevi: jāstiprina personīgā "bāze": veselība - regulāras pārbaudes, fiziskās aktivitātes, miegs, uzturs; Finanšu drošība - pat mazi uzkrājumi samazina trauksmi un dod kontroli; Emocionālais resurss - laiks sev, hobiji, sports, psihologa atbalsts.
Iespējas pēc 40 - trīs galvenie virzieni:
- Mācīties no labajiem piemēriem - radošās, profesionālās kopienas, mentori.
- Opiēties uz stiprajām pusēm - attīstīt to, kas jau labi padodas.
- Attīstīties bez steigas - ilgtermiņa, stabils progress, nevis ātri un riskanti.
- Vecums nav šķērslis darbam vai jauniem projektiem; pieredze un mentorings ir ļoti pieprasīti.
Secinājums: šis ir iespēju laiks - realizēt sevi pēc vēlmēm, ne tikai pienākumiem.
Šis dzīves posms piedāvā iespējas harmoniski apvienot rūpes par citiem un savus sapņus, padarot dzīvi pilnvērtīgu.