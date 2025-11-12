BENU Aptiekas farmaceite Alise Galeja saņem apbalvojumu Gada Farmaceits 2025
Šā gada 8. novembrī gadskārtējā Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) kongresā notika LFB apbalvojumu svinīgā pasniegšana un laureātu sveikšana. Godpilnā “Gada Farmaceits 2025” apbalvojuma laureātu vidū ir BENU Aptiekas farmaceite, aptiekas vadītāja Alise Galeja, kas var lepoties ar 10 gadu darba pieredzi aptiekā, kā arī dalību neskaitāmās aptiekas aktivitātēs. Šogad apbalvojums pasniegts 10 farmaceitiem.
Iedvesma un darba spars
Atzinība profesionālajā jomā gan iedvesmo, gan motivē un aizkustina, atzīst farmaceite Alise Galeja: “Uzzinot, ka esmu saņēmusi šo apbalvojumu, es biju patīkami pārsteigta, saviļņota un neslēpšu – arī jutu parādāmies laimes asaras. Man ir patiess pagodinājums būt par vienu no šī apbalvojuma laureātiem. Šis apbalvojums ir apliecinājums, ka tas, ko es daru, ir vērtīgi. Tas man dod iedrošinājumu un spēku turpināt darboties ar vēl lielāku sparu.”
Alise Galeja var lepoties ar plašu pieredzi darbā aptiekā. “Šogad 1. decembrī apritēs tieši 10 gadi, kopš es uzsāku darbu aptiekā,” stāsta farmaceite. “Visi šie 10 gadi ir aizvadīti tieši BENU Aptiekā. Sāku kā studente, kas lika preci un iepazinās ar medikamentiem, tad jau turpināju kā farmaceite un jau pusotru gadu strādāju par aptiekas vadītāju.”
Saruna un atbalsts
Stāstot par farmaceita profesiju, Alise atzīst – visvairāk tajā viņai patīk darbs ar cilvēkiem. Tieši komunikācijā farmaceits rod nepieciešamās atbildes, lai cilvēkam palīdzētu, skaidro Alise: “Aptiekā ar klientu galvenā, manuprāt, tieši ir saruna, kuras laikā mēs no klienta izzinām daudz nepieciešamās informācijas, lai piedāvātu labāko terapiju. Bieži vien cilvēki atnāk vienkārši parunāties, un arī tas ir ļoti svarīgi – gan profilaksei un veselīga dzīvesveida uzturēšanai, gan zināšanām par pareizu medikamentu un uztura bagātinātāju lietošanu, gan emocionālajam atbalstam. Vislielākais gandarījums ir tad, kad cilvēks, kuru iepriekš konsultēju, atnāk un pasaka paldies, jo ieteiktā terapija ir palīdzējusi.”
Izzināšana, kas neapstājas
Farmaceita profesija ir mācības un izzināšana dzīves garumā. Tā ir iespēja nepārtraukti pilnveidoties. Kā stāsta farmaceite Alise Galeja: “Vienmēr ir interesanti pasūtīt un saņemt kādu jaunu medikamentu, jo tas ir kas nebijis – parādoties jauniem medikamentiem, apgūstam jaunas zināšanas.”
Zināšanas, to pilnveidošana ir farmaceita darba pamats, jo viss nepārtraukti mainās un attīstās, saka Alise Galeja. Tiek izgudroti jauni medikamenti, terapijas iespējas, un farmaceitiem tas viss ir noteikti jāzina un jābūt lietas kursā par jauninājumiem. Tāpat farmaceita darbā ir ļoti svarīga precizitāte, labas komunikācijas spējas, vēlme palīdzēt, empātija, emocionālā izturība un augsta atbildības izjūta.
Kas pamudina studēt farmāciju?
Atskatoties uz farmaceita profesijas izvēli, Alise atminas: “Šeit jāsaka paldies zāļu ražotāju plakātam ķīmijas kabinetā, kura dēļ es aizdomājos, ka būtu labi izgudrot zāles pret visām slimībām. Ar to aizsākās sarunas ar mammu, ka šī ir atzīta profesija ar stabilu darbu. Arī manā mazpilsētas aptiekā, uz kuru mēs gājām, vienmēr bija atsaucīgas, zinošas farmaceites. Likās aizraujoši, kā viņas zina par katru medikamentu aptiekā, jo to ir tik daudz!” Šī sajūta nepameta Alisi arī vidusskolā, un rezultātā tika iesniegti dokumenti tikai farmācijas studiju programmās. “Man bija pilnīgi skaidrs, ka es gribu studēt farmāciju un strādāt tieši aptiekā,” atzīst farmaceite.
Tiem, kas šobrīd apsver farmācijas studēšanu, Alise novēl: “Ja vēlme ir sniegt pienesumu sabiedrības veselībā, novēlu, lai nepietrūkst zinātkāres un pārliecības par savu izvēli! Novēlu atrast sev īsto vietu farmācijas jomā, kurā varēs realizēt visu savu potenciālu un idejas. Neapstāties pie grūtībām, bet meklēt tajās pozitīvo, kas var rezultēties lielākā izaugsmē!”
Ar lepnumu sveicam BENU Aptiekas farmaceiti Alisi Galeju ar iegūto LFB apbalvojumu “Gada farmaceits 2025” un vēlam veiksmi, daudz enerģijas un nezūdošu zinātkāri arī turpmāk!