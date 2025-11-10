Dziedātāja “Monetochka” Rīgas koncerta laikā sāk smakt, viņu aizrauj ar ātro palīdzību uz slimnīcu
Negaidīti dramatiski beidzies populārās krievu dziedātājas “Monetochka” koncerts Rīgā, kad viņai uzstāšanās laikā pēkšņi kļuva slikti un nācās izsaukt ātro palīdzību, kas dziedātāju nogādāja slimnīcā. Pārtraukto koncertu nācās atcelt.
27 gadus vecā “Monetochka” svētdien uzstājās Rīgas koncertzālē “Spelet”. Viņa jau bija paspējusi uzkarsēt publiku, kad notika negaidītais — dziedātājai pēkšņi kļuva grūti elpot un nācās izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību, kas viņu nogādāja slimnīcā. Koncertā bija arī viņas vīrs ar bērniem.
Pēc tam savā “Instagram” kontā “Monetochka” atklāja, ka koncerta laikā viņa cieta no Kvinkes tūskas un uz skatuves sāka smakt. Viņa atzina, ka jau piedzīvojusi šādas lēkmes, taču koncerta laikā tas gadījies pirmo reizi. Viņa piebilda, ka pēc slimnīcā saņemtajām injekcijām jau spēj normāli elpot.
Kā vēsta vietne "medicine.lv", Kvinkes tūska ir norobežota audu tūska, kas rodas lēkmjveidīgi asinsvadu inervācijas traucējumu dēļ. Šo slimību pirmais aprakstījis vācu ārsts H. Kvinke 1882. gadā. Kvinkes tūskas pamatā ir sensibilizēta organisma ādas u.c. audu asinsvadu alerģiska reakcija uz kādu kairinātāju. Kairinātājs var būt iekaisuma perēklis dažādās ķermeņa daļās, uzturvielas (olas, šokolāde, piens, zemenes, rieksti u.c), ziedputekšņi, alkohols, nikotīns, apsaldēšanās, psihotrauma. Kvinkes tūsku var izraisīt arī gremošanas orgānu slimības. Ar kvinkes tūsku slimo galvenokārt jauni cilvēki. Lēkmes laikā asinsvadi paplašinās un kļūst caurlaidīgi, tāpēc rodas tūska. Visbiežāk tūska ir uz sejas, kakla, rokām, mutē, rīklē, elpošanas ceļos. Tā rodas strauji un pāriet pēc dažām stundām vai dienām.
Jekaterinburgā dzimusī Jeļizaveta Girdimova 2015. gadā sāka ierakstīt un soctīklā “VKontakte” ar segvārdu “Monetochka” publicēt pašas sacerētās un mājas apstākļos izpildītās dziesmas, bet nākamajā gadā sāka publicēt savas uzstāšanās “YouTube”. 2016. gada janvārī viņa publicēja savu dzēlīgā garā sacerēto pirmo albumu “Психоделический клауд рэп”, kas viņu padarīja par interneta sensāciju. Viņas mūzikas stils tiek saistīts ar poproku un antifolku.
2022. gadā viņa nosodīja Krievijas invāziju Ukrainā un ar vīru, producentu Viktoru Isajevu pameta Krieviju, pārceļoties uz Lietuvas galvaspilsētu Viļņu. Emigrācijā piedzima abi viņu bērni. Kopā ar slaveno reperi “Noize MC” viņa 2022. gada aprīlī un maijā desmit Eiropas pilsētās uzstājās ar koncertu sēriju “Voices of Peace”, iegūtos līdzekļus nododot Polijas labdarības fondam “Siepomaga”, lai ukraiņu bēgļiem varētu sniegt medicīnisko, pārtikas un cita veida humāno palīdzību. Mūziķi paziņoja, ka šādā veidā fondam savāca 340 000 eiro. 2023. gada 24. februārī — Krievijas invāzijas pirmajā gadskārtā — Stambulā notika labdarības tūres vienpadsmitais koncerts, kurā izdevās savākt vēl 80 000 eiro.
Māmuļa-dzimtene nekavējās dziedātājai atgādināt par sevi — 2023. gada 20. janvārī viņu pasludinot par “ārvalstu aģentu” un ierosinot administratīvās lietas, bet 2024. gada 6. septembrī dzimtene jau ķērās pie smagākas artilērijas, ierosinot pret viņu krimināllietu, bet 18. oktobrī izsludinot meklēšanā.
Jāpiebilst, ka arī "Noize MC" pēc Krievijas invāzijas emigrēja uz Viļņu, bet dzimtenes "ārzemju aģentu" klāstā nokļuva vēl agrāk — jau 2022. gada 18. novembrī, par okupantu armijas "diskreditāciju" viņam jau piespriesti prāvi naudas sodi un medijos nereti vēstīts, ka viņam draud arī krimināllieta.
Pateicoties labdarības projektam “Voices of Peace”, 2024. gadā “Monetochka” un “Noize MC” bija nominēti Nobela Miera prēmijai.