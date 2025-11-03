Cilmes šūnas - nākotnes medicīnas atslēga
Šodien cilmes šūnas dēvē par brīnumu un cilvēces nākotni – tās sniedz iespēju ārstēt slimības, kas agrāk šķita neārstējamas. “Cilmes šūnu bankas” direktore Mārīte Mundure skaidro, kāpēc cilmes šūnas ir tik nozīmīgas un kā tās darbojas.
Trīs dažādi materiāli nākotnes terapijai
“Cilmes šūnas atrodamas gan pieauguša cilvēka organismā, gan jaundzimušajiem. Tomēr tieši jaundzimušā cilmes šūnas ir unikālas – tās iespējams iegūt tikai vienreiz dzīvē, bērna piedzimšanas brīdī, kad tiek pārgriezta nabassaite. Tieši šajā, parasti izmestajā nabassaites un placentas daļā, slēpjas milzīgs potenciāls. Tas ir vērtīgs bioloģiskais materiāls, ko daudzi joprojām uzskata par atkritumiem. Turklāt no nabassaites asinīm iegūst vienu cilmes šūnu veidu, no neliela nabassaites gabaliņa – otru, bet no placentas – vēl trešo. Tātad, no tā, ko citi izmet, mēs piedāvājam iegūt trīs vērtīgus materiālus nākotnes terapijai, kuru var izmantot visa ģimene.
Kāds tieši materiāls būs piemērots, atkarīgs no diagnozes un cilvēka, kuram tas paredzēts. Ja tas ir pats bērns, tad saderība ir pilnīga – viens pret vienu, izņemot gadījumus, kad slimība ir ģenētiska. Ja brālis, māsa, mamma vai tētis, tad asins cilmes šūnu saderība ģimenē ir aptuveni 75 %. Savukārt audu materiālam saderība nav jāpārbauda – tas der visai ģimenei. Turklāt audus iespējams arī pavairot.
Mums ir pacienti ar autismu un cerebrālo trieku, kuriem pēc cilmes šūnu izmantošanas dzīves kvalitāte ir uzlabojusies. Vecāki stāsta, ka bērni kļuvuši mierīgāki, labāk guļ, miegs ir dziļāks, un dažos gadījumos pat pazūd epilepsijas lēkmes. Ir arī pacients, kurš nonācis ratiņkrēslā – pēc cilmes šūnu ievadīšanas viņš pats teica, ka jau pēc pāris nedēļām sāpes rokās pazudušas, viņš jūtas labāk, un pat iekšējie orgāni sākuši strādāt aktīvāk. Katram pacientam ir savs stāsts. Daudzi atgriežas atkārtoti, jo redz, ka ar katru terapijas reizi veselības stāvoklis uzlabojas arvien vairāk. Protams, terapija darbojas vislabāk tad, ja to papildina rehabilitācija un fizioterapija – lai nostiprinātu jaunās smadzeņu saites un attīstītu prasmes, ko organisms atjauno.
Nabassaites asinis glābj dzīvības
Asins cilmes šūnas ir viens no lielākajiem medicīnas sasniegumiem pēdējo desmitgažu laikā. Tās tiek izmantotas vairāk nekā astoņdesmit slimību ārstēšanā, un to efektivitāte ir pierādīta. Pirmā veiksmīgā nabassaites asiņu cilmes šūnu transplantācija tika veikta Francijā jau 1988. gadā (Fankoni anēmijas gadījumā). Pēc dažiem gadiem šī metode tika izmantota arī Polijā, kur darbojas Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) – mūsu mātes uzņēmums un uzglabāšanas laboratorija. Tā ir lielākā cilmes šūnu banka Eiropā un trešā lielākā pasaulē. Šobrīd PBKM glabā vairāk nekā miljonu bioloģisko paraugu no dažādām Eiropas valstīm, tostarp Latvijas. PBKM ir viena no vislielākajām pieredzēm cilmes šūnu sagatavošanā un piegādē klīnikām visā pasaulē.
Mūsu uzņēmumu grupa – FamiCord Group – jau palīdzējusi vairāk nekā 4000 pacientiem 35 valstīs, sagatavojot cilmes šūnas ārstēšanai. Kopumā pasaulē nabassaites cilmes šūnu transplantācija veikta vairāk nekā 85 tūkstošus reižu – un katrs šāds gadījums nozīmē kādu glābtu dzīvību vai atvieglotu ikdienu. Runājot par audu un placentas cilmes šūnām, šī terapija vēl atrodas pētījumu stadijā – notiek klīniskie pētījumi dažādās medicīnas jomās, īpaši neiroloģijā un ortopēdijā.
Cilmes šūnu piecu soļu programma
Cilmes šūnu ieguves joma ir stingri regulēta un licencēta – cilvēki var būt droši, ka viss notiek saskaņā ar likumu un medicīnas standartiem.
Lai viss process būtu saprotams, mēs piedāvājam piecu soļu programmu – vienkāršu un pārskatāmu ceļu līdz bioloģiskā materiāla saglabāšanai.
Pirmais solis – informācija
Pats svarīgākais ir iegūt kvalitatīvu informāciju. Nevis klausīties, ko “viena tante teica”, bet runāt ar speciālistiem – ar mums, ar ginekologiem, ar vecmātēm, kurām ir pieredze un zināšanas. Tikai tad, kad cilvēks saprot, kas īsti ir cilmes šūnas un ko viņš no tām sagaida, viņš var pieņemt apzinātu lēmumu.
Otrais solis – līguma slēgšana
Kad viss ir skaidrs, mēs parakstām līgumu un vecākiem izsniedzam bioloģiskā materiāla ieguves kastīti, kas jāņem līdzi uz dzemdībām. Slimnīcās strādā mūsu apmācītas vecmātes, un ar katru ārstniecības iestādi ir noslēgts sadarbības līgums. Kur tāda nav, mēs pakalpojumu nepiedāvājam – mums svarīgi, lai viss notiek drošos un kontrolētos apstākļos.
Trešais solis – parauga noņemšana
Kad mazulis piedzimis un viss ir kārtībā, vecmāte paņem nepieciešamos materiālus – nabassaites asinis, nelielu nabassaites fragmentu un placentu. Viss tiek sapakots kastītē, aizpildīti dokumenti, un vecmāte piezvana mums – mēs tūlīt braucam pakaļ.
Ceturtais solis – transportēšana un laboratorija
Kastīte tiek nogādāta uz lidostu, no kurienes ar kurjeru nosūtīta uz mūsu laboratoriju Polijā. Mēs sadarbojamies ar partneriem, kuriem uzticamies jau 21 gadu. Laboratorijā tiek veikti visi nepieciešamie izmeklējumi, tostarp mammas asins analīzes, lai pārliecinātos, ka nav infekciju vai baktēriju. Ja kaut kas tiek atklāts, mēs, protams, nekavējoties informējam māmiņu.
Piektais solis – apstrāde un uzglabāšana
Kad visi testi pabeigti, materiāls tiek apstrādāts un nodots sasaldēšanai īpašos apstākļos.
Jaundzimušā cilmes šūnas ir unikālas – tās nevar nopirkt vai aizvietot. Ja tās reiz izmantotas (asinis), otrreiz tās vairs nav iespējams atjaunot. Tieši tāpēc šī vērtība ir tik liela – tas ir resurss, kas var glābt dzīvību.
Saglabājot cilmes šūnas privātajā bankā, tās pieejamas tikai ģimenei – neviens cits tām nevar piekļūt. Tas ir ģimenes mantojums, kas var noderēt nākamajām paaudzēm. Bērns, kuram piedzimstot saglabātas cilmes šūnas, nākotnē var palīdzēt arī saviem bērniem.
Cilmes šūnas Latvijā var kļūt par dzīves standarta jautājumu
Latvijā šobrīd cilmes šūnas saglabā aptuveni pusotrs procents vecāku – tas ir līdzīgi kā citur Eiropā. Piemēram, Spānijā šis rādītājs sasniedz 5–7 %, un tur cilmes šūnas jau kļuvušas par dzīves standarta jautājumu – gluži kā izvēlēties noteiktu telefonu vai auto marku. Es ļoti vēlos, lai arī Latvijā tas kļūtu par dzīves standartu – apzinātu izvēli rūpēm par savas ģimenes veselību.
Lai gan Latvijā pagaidām vēl nav klīnikas, kurā drīkstētu izmantot šīs cilmes šūnas terapijā, es ticu, ka tas drīz mainīsies. Kaimiņos Lietuvā šī joma attīstās ļoti aktīvi, un arī mēs vēlamies iet šo ceļu.
Un visbeidzot – es vienmēr saku: klausieties savā intuīcijā, tā reti kad pieviļ. Pieņemiet lēmumus gudri, pārdomāti un ar sirds pārliecību.”