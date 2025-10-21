Ārsts atklāj slimību, kuras sāpes ir spēcīgākas par dzemdību sāpēm

Ārsts skaidro slimību, kuras sāpes sievietes salīdzina ar dzemdībām.
“Iedomājieties, ka simtiem tūkstošu mazu adatu duras locītavā” – tā, runājot par locītavu sāpēm, ko izraisa podagra, TV24 raidījumā “Ārsts atbild” stāsta Skrides Sirds klīnikas reimatologs Ivars Veckalns.
“Podagra skaitās kristāliskā artropātija. Pacientam izveidojas urīnskābes kristāli, un šie kristāli ir kā adatas, kuras dur locītavās. Iedomājieties, ka šajā mazajā locītavā ieiet iekšā simtiem tūkstošu kristālu, dur un izraisa anormālas sāpes”. Ārsts stāsta, ka viņš savām pacientēm jautājis, kas ir spēcīgākas – podagras vai dzemdību sāpes un visas atbildējušas - podagras.
Ārstniecībā palīdz dažādi medikamenti, taču, lai izvairītos no podagras lēkmēm, vispirms tā esot pareizi jādiagnosticē, jāsaprot, vai tā ir podagra vai nav, jo locītavu sāpes nenozīmē uzreiz podagru, tam var būt arī citi iemesli. Izvērtējot klīnisko ainu un veicot attiecīgus izmeklējumus, var noteikt pareizo diagnozi un uzsākt ārstēšanu.