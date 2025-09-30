Ārsti brīdina par jauna trenda bīstamību pieaugušajiem
Mūsdienu sabiedrībā stress, diemžēl, ir kļuvis par neatņemamu ikdienas dzīves sastāvdaļu. Meklējot veidus, kā tikt galā ar trauksmi, daži ir pievērsušies negaidītam risinājumam...
Knupīši pieaugušajiem - šis trends radies Ķīnā, taču, pateicoties "TikTok", tas ātri izplatījies visā pasaulē. Atbalstītāji apgalvo, ka knupīša lietošana palīdz atslābināties.
Pieaugošais pieprasījums licis vairākiem uzņēmumiem izstrādāt un pārdot īpaši pieaugušajiem paredzētus knupīšus, kuru cena, pēc "The New York Post" datiem, svārstās no dažiem līdz aptuveni 70 dolāriem. Tomēr zobārsti un ortodonti brīdina: knupīša zīšana var izraisīt nopietnas zobu un mutes dobuma problēmas.
Ilgstoša knupīša zīšana izraisa zobu stāvokļa izmaiņas - aizverot muti, augšžoklis un apakšžoklis var vairs nesaskarties pareizi. Dažos gadījumos, lai atjaunotu normālu zobu un žokļu sistēmas funkciju un estētiku, var būt nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās.
Ortodonts Bens Vinters norāda, ka pieaugušo knupīšu lietošana var izraisīt izrunas traucējumus un zobu deformāciju. Viņš iesaka izvairīties no ilgstošas svešķermeņu turēšanas mutē.
Trešais riska faktors ir saistīts ar higiēnu. Knupīša virsma ātri kļūst par labvēlīgu baktērijām. Jau 2012. gadā Oklahomas Universitātes zinātnieki konstatēja, ka uz knupīšiem atrodami vairāki baktēriju veidi, tostarp tādi, kas izraisa infekcijas slimības.
Ja tomēr izvēlaties lietot knupīti, eksperti iesaka stingri ievērot higiēnas noteikumus. Klīnikas "Cleveland Clinic" pediatrs Džeisons Šermans uzsver: "Iespēju robežās vienmēr ātri noskalojiet knupīti ar ziepēm un ūdeni."
Kopumā, lai gan pieaugušo knupītis var šķist nekaitīgs veids, kā mazināt stresu, ilgtermiņā iespējamās problēmas ar zobiem, runu un inficēšanās riski būtiski pārsniedz tā iespējamo nomierinošo efektu, atzīmē "Health Digest".