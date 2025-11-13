Armanda Pučes meita Elizabete Reičela kļūst par tēva kolēģi televīzijā
“Izbēgt no tā jau nevarēšu, ja kāds padomās, ka esmu savu meitu iekārtojis televīzijā!” smej žurnālists, "TV24" raidījumu vadītājs Armands Puče, kura meita Elizabete Reičela Puče arī uzsākusi darbu šajā pašā televīzijā.
Elizabete Reičela tagad būs redzama TV ēterā kā raidījuma "Preses klubs" vadītāja. Viņas kā žurnālistes karjera aizsākās Valmieras radio, nu jau desmit gadus ir "Radio Tev" rīta personība. Elizabete ir arī fotogrāfe, gluži tāpat kā viņas tēvs Armands Puče, kurš savulaik bija lielisks sporta fotogrāfs.
Elizabete Reičela radio nonāca pēc tam, kad, studējot žurnālistiku pirmajā kursā, ēnoja Maiju Rozīti "Star FM" radio, un viņai tik ļoti iepatikusies radio atmosfēra, ka nolēmusi ar to arī saistīt savu karjeru.
“Es nepavisam nemudināju meitu izvēlēties žurnālista profesiju. Elizabete, vērojot manu darbošanos, redzēja, kāda ir šī profesija, un jau diezgan savlaicīgi pati izlēma, ka studēs žurnālistiku. Viņa mērķtiecīgi veidoja savu radošo karjeru, viņa principiāli gribēja būt pie radio mikrofona, jo šķita, ka tas ir ļoti interesanti. Ar šo neatlaidīgo darbu viņa nonāca arī līdz rīta programmas vadīšanai radio. Manu nopelnu tur nav. Arī saistībā ar "TV24" – viņa pati mērķtiecīgi tur nonāca. Tik mērķtiecīgi, ka to, ka Elizabete iesniegusi savu pieteikumu konkursā "Preses kluba" vadītāja amatam, uzzināju tikai no kolēģiem. Tas tiešām man bija pārsteigums!” žurnālam "Kas Jauns" skaidro Armands Puče, piebilstot: “Tā ka, ja kāds iedomājas, ka Puče iekārtojis savu meitu "TV24", tad tā nav. Lai gan – kas tur slikts, ja vecāki rūpējas par saviem bērniem?! Bet par to, kas strādās konkrētajos raidījumos, lemj TV vadība, ne jau es.”
Elizabete reiz kādā intervijā izteikusies, ka patiesībā tēvs viņai nereti teicis, ka nevajadzētu iet studēt žurnālistiku un strādāt šajā jomā. “Es savu meitu profesiju izvēlē neiejaucos,” uzsver Armands, sakot: “Viena meita ir advokāte, otra – žurnāliste. Un abas pašas izlēma savu nākotni. Piemēram, vecākā meita pati 11. klasē nopirka Krimināllikuma izdevumu, lai to lasītu un sagatavotos jurisprudences studijām. Un, ja jauni cilvēki tā izlēmuši, tad ko vecāki viņiem var iestāstīt? Vecāku loma ir tikai dot iespēju bērniem īstenot savas izvēles, tālākais jau atkarīgs no viņu pašu mērķtiecības.”
Vai Puče ir lepns, ka meita gājusi tēva pēdās? “Vecāki parasti ir gandarīti, ja bērns sev atradis profesiju, kurā jūtas labi, ka viņa izvēlētais dzīves ceļš nav kā zobu sāpes. Un šajā gadījumā man noteikti ir gandarījums par abām meitām,” atbild Armands Puče.