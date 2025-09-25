Pēc veselīga padoma - pie farmaceita!
Ik gadu 25. septembrī tiek atzīmēta Pasaules farmaceitu diena. Farmaceits bieži vien ir pats pirmais un pieejamākais veselības aprūpes speciālists, pie kā vēršamies, kad nejūtamies labi vai rodas kādi jautājumi par veselību un profilaksi. Kāda loma ir farmaceitiskajai aprūpei farmaceita ikdienā – stāsta BENU Aptiekas farmaceiti Alise Galeja un Konstantīns Čerjomuhins.
2025. gada ikgadējā Dive Group farmācijas nozares pētījumā par klientu apkalpošanas kvalitātes līderi Latvijā atzīta BENU Aptieka. Kā uzsver farmaceite Alise Galeja – farmaceita darbā ir svarīga precizitāte, labas komunikācijas spējas, vēlme palīdzēt, empātija, emocionālā izturība un augsta atbildības izjūta. Tāpat farmaceits ir labs klausītājs – lai pamanītu visas svarīgās nianses. Vēl viena būtiska īpašība, kurai jāpiemīt farmaceitam, ir zinātkāre – medicīna un farmācija nepārtraukti pilnveidojas, tiek apstiprinātas jaunas zāles, un farmaceitam ir jāspēj izsekot šiem visiem jaunumiem un izmaiņām.
Pamanīt mazākās nianses
Farmaceits Konstantīns Čerjomuhins atzīst: “Farmaceita profesija man nozīmē atbildību un sociālo nozīmību. Tās mērķis ir saglabāt un uzlabot cilvēku veselību.” Lai arī mūsdienās esam tik ļoti pieraduši teju visas atbildes meklēt digitālajā vidē, farmaceits uzsver individuālas pieejas nozīmi, īpaši, ja jautājums skar cilvēka veselību un labsajūtu. “Dzīva saruna ar pieredzējušu farmaceitu ir daudz vērtīgāka nekā internetā atrasta informācija vai kaut kur dzirdēts padoms. Aptiekā cilvēks saņem kvalificētu, individuālu konsultāciju, turklāt farmaceits ir tas, kurš var pamanīt dažādas nianses un neprecizitātes ārstniecības plānā, ja tādas ir.”
Farmaceits – tā ir saruna
“Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai cilvēki aptiekā justos gaidīti, uzklausīti un saprasti,” saka farmaceite Alise Galeja. “Lai vai kāda būtu klienta problēma, farmaceita uzdevums ir palīdzēt to atrisināt. Saruna starp klientu un farmaceitu ir ļoti būtiska, tādēļ vienmēr cenšos uzdodot jautājumus, iegūt pēc iespējas vairāk informācijas, lai varētu piemeklēt atbilstošāko medikamentu vai ieteikumu.”
Savukārt tiem, kas apsver farmācijas studijas, Alise iesaka iet uz savu mērķi un nebaidīties no izaicinājumiem. Ja jūtat vēlmi palīdzēt citiem un strādāt profesijā, kas piedāvā izglītošanos mūža garumā, – farmācija var būt domāta tieši jums! Farmaceita profesija – tas ir stabils darbs un izaugsme. Turklāt, strādājot aptiekā, nekad nebūs garlaicīgi un neiestāsies rutīna.
BENU Aptieka sveic ikvienu farmaceitu un farmaceita asistentu Pasaules farmaceitu dienā!