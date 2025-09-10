Konferencē “Skaļrunis” - par to, kā top mediju saturs un valdības lēmumi
Nākamnedēļ, 2025. gada 19. septembrī, no plkst.9 līdz plkst.16, norisināsies komunikācijas prasmju kalves konference “Skaļrunis 2025”, kurā klausītājus iepazīstinās ar mediju satura tapšanu, Veselības ministrijas darbu un diskutēs par sadarbību pacientu interesēs.
“Kā katru gadu konference “Skaļrunis” bagātinās nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvju zināšanas par to, kā komunicēt ar sabiedrību un politikas veidotājiem, taču, ja iepriekš mēs uzsvaru likām uz pašu NVO prasmēm un iespējām, tad šogad sniegsim ieskatu mediju darba virtuvē un procesos, kādos tiek veidota politika veselības aprūpē,” skaidro biedrības ģenētiski pārmantoto slimību pacientiem un līdzcilvēkiem “Saknes” vadītājs un Latvijas Reto slimību alianses valdes priekšsēdētājs Juris Beikmanis.
Viņš uzsver, ka, piemēram, Latvijas Reto slimību alianse sarakstē ar valdību aizrādījusi loģikas trūkumu valdības demogrāfijas ziņojumā, kurš ignorē veselību kā galveno demogrāfijas veicināšanas faktoru. “Diskusijā meklēsim skaidrību arī tam, kā varētu nodrošināt, ka veselības jautājumi tiktu integrēti demogrāfijas un aizsardzības politikā, un vai ir plānoti konkrēti soļi, lai veselība kļūtu par stratēģisku investīciju valsts nākotnē,” pauž Juris Beikmanis.
Konferencē piedalīties vai tai sekot tiešraidē ir aicināts ikviens, īpaši NVO pārstāvji, kuriem būtisks ir komunikācijas atbalsts ceļā uz organizāciju darbības stiprināšanu un mērķu sasniegšanu.
Konference norisināsies vienu dienu un tā būs divās daļās. No plkst. 10 līdz plkst. 13 konferences apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar mediju darbu un tā organizāciju, par ko ieskatu sniegs redaktores – žurnāla “Medicus Bonus” redaktore Aija Kažoka, Latvijas Radio Ziņu dienesta galvenā redaktore Zane Eniņa, bet Latvijas Radio analītisko raidījumu producente Evija Unāma stāstīs par kampaņu “Dod pieci!”, tās ideju, mērķi un realizāciju, par kampaņas ietekmi uz veselības aprūpes sistēmu.
Par pārstāvības iemesliem kā atslēgu NVO komunikācijai ar politikas veidotājiem runās Ārvalstu investoru padomes Latvijā darba grupas vadītāja Dace Cīrule, bet par Latvijas Republikas Tiesībsarga lomu, īpaši kad finansējums ir šķērslis veselības aprūpē, runās Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece Elīna Ūsiņa.
Konferences otrā daļa – no plkst. 13.45 līdz plkst. 16 – būs veltīta interešu pārstāvībai un sadarbībai. Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta vadītāja Sanita Janka stāstīs par Veselības ministrijas prioritātēm 2026.gadam un to atbilstību pacientu interesēm. Turpinājumā būs diskusija par sadarbību pacientu interesēs, kurā piedalīsies pārstāvji no Veselības ministrijas, Veselības inspekcijas, Slimību profilakses un kontroles centra, Nacionālā veselības dienesta un LR Tiesībsarga biroja.
Diskusijas mērķis ir atrast atbildes, kā veidot veselības budžetu atklātāk, caurskatāmāk, kā integrēt pacientu vajadzības budžeta veidošanas procesā un kā nodrošināt piekļuvi inovatīviem medikamentiem un ārstēšanas metodēm. Dalībnieki runās par to, kā panākt sadarbību starp valsts institūcijām un pacientu organizācijām, lai uzlabotu pacientu dzīves kvalitāti un nodrošinātu tiem nepieciešamo medicīnisko aprūpi. Pasākuma laikā tiks diskutēts arī par juridiskiem, demogrāfiskiem un finansiāliem aspektiem, meklējot konkrētus risinājumus.
Dalība konferencē ir bezmaksas, taču apmeklējumam klātienē nepieciešams iepriekš reģistrēt dalību saitē https://ej.uz/skalrunis2025 līdz 16. septembrim, jo vietu skaits ir ierobežots. Konference norisināsies viesnīcas “Riga Islande Hotel” 9. stāva konferenču zālē, Ķīpsalas ielā 2, Rīgā. Dalība klātienē iespējama tikai un vienīgi iepriekš reģistrētiem dalībniekiem, bet konferences dienā reģistrēties nevarēs. Konferenci būs iespējams vērot un klausīties arī attālināti tiešraidē portālā LSM.lv, biedrības “Saknes” Facebook lapā un “Divi gani” YouTube kontā. Plašāka informācija: www.skalrunis.lv
Konferenci organizē Biedrība ģenētiski pārmantotu slimību pacientiem un līdzcilvēkiem “Saknes” un Latvijas Reto slimību alianse.