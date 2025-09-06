Ārsti brīdina: telefona lietošana tualetē nav tik nevainīga, kā šķiet
Jaunā pētījuma dati liecina, ka viedtālruņu lietošana tualetē ievērojami palielina hemoroīdu risku. Pētījums, kas publicēts žurnālā "POS One", atklāj, ka cilvēki, kuri ņem telefonus līdzi uz tualeti un ilgi “skrollē” sociālajos tīklos vai lasa ziņas, pavadot vairāk laika sēžot, daudz biežāk cieš no hemoroīdiem.
Hemoroīdi ir vēnu grupas taisnajā zarnā, kas var pietūkt, izraisot niezi, diskomfortu, sāpes un asiņošanu. Problēmu pastiprina ilgstoša sēdēšana uz atvērta tualetes poda, jo šajā pozīcijā tiek palielināts spiediens uz taisno zarnu un tiek traucēta iegurņa muskuļu atbalsta funkcija.
Pētījumā piedalījās 125 pieaugušie, un 66% atzina, ka regulāri lieto viedtālruni tualetē. Šiem cilvēkiem vidējais laiks uz poda bija ievērojami garāks nekā tiem, kuri telefonu tualetē neizmantoja. Regulāra telefona lietošana saistīta ar 46% lielāku hemoroīdu risku, un 37% “telefonu lietotāju” tualetē pavadīja vairāk nekā 5 minūtes, salīdzinot ar 7% ne-lietotāju.
Eksperti uzsver, ka problēmu lielākoties rada nevis šķidruma aizture vai aizcietējumi, bet tieši ilgstoša sēdēšana un slikta poza telefonu lietošanas laikā. Īpaši jaunākiem cilvēkiem, kas vienmēr ņem līdzi telefonus, risks var būt vēl lielāks.
Kā samazināt risku: ārsti iesaka telefonu tualetē neņemt vai vismaz ierobežot sēdēšanas laiku līdz 3–5 minūtēm.