Internetā rakstīts: mušmiru uzlējums ar kumelīšu tēju attīra un ārstē! Komentē ģimenes ārste
Laiku pa laikam internetā klīst informācija par to, cik vērtīga veselībai var būt dažādi pagatavota mušmire. Vai patiesi?
Ģimenes ārste Barba Tuzika ģimenes portālam mammamuntetiem.lv uzsver – attīrīšana ar toksīniem nav attīrīšana, bet gan organisma apdraudēšana!
Mušmire, īpaši sarkanā Amanita muscaria, ir indīga sēne, un uzskats, ka tās uzlējums ar kumelīšu tēju attīra vai ārstē, ir ne tikai nepamatots, bet arī potenciāli dzīvībai bīstams.
Mušmirēs ir psihoaktīvi un neirotoksiski savienojumi, kas iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu. Pat neliels to daudzums var izraisīt redzes traucējumus, halucinācijas, dezorientāciju, sliktu dūšu, vemšanu, caureju, krampjus, samaņas zudumu, smagākos gadījumos – dzīvībai bīstamus stāvokli.
Kumelīšu tēja pati par sevi var būt nomierinoša, bet nekādā gadījumā nesamazina mušmires toksiskumu.
Ja kāds ir lietojis mušmiri vai tās uzlējumu, nekavējoties jāizsauc neatliekamā palīdzība!