Hronisks nogurums pēc 40? Jūsu ķermenis slēpj šokējošu patiesību!
Dārgās lasītājas, vai esat pazīstamas ar sajūtu, kad mostoties no rīta, jūs jau esat nogurušas? Kad šķiet, ka trūkst enerģijas pat visvienkāršākajām ikdienas darbībām? Kad atmiņa sāk pievilt, garastāvoklis svārstās no prieka līdz dziļām skumjām bez redzama iemesla, pārņem trauksme vai bailes, ko nevarat izskaidrot?
Jūs runājat ar draudzenēm un dzirdat: "Ak, tā ir vienkārši menopauze!" vai arī: "Vecums nāk, ko padarīsi?" Vēršaties pie ārstiem, kuri apstiprina: "Jūsu analīzes ir perfektas! Viss ir kārtībā." Un tad piebilst: "Varbūt vajadzētu nomierināties? Viss ir galvā, uztraucaties par daudz." Jums tiek ieteiktas zāles pret nerviem, nomierinoši līdzekļi vai pat antidepresanti. Jūs tos lietojat, cerot uz atvieglojumu, bet sāpes, nogurums un tas neizskaidrojamais diskomforts neatkāpjas.
Jums ir sajūta, ka kaut kas nav kārtībā, taču neviens nespēj sniegt skaidras atbildes. Vai tas nav nomācoši? Mēs zinām, ka ir. Mēs esam dzirdējuši simtiem līdzīgu stāstu, un katru reizi mūs pārņem vēlme pateikt: patiesība ir daudz dziļāka!
Iedomājieties: jūsu nervi ir veseli! Jūsu nervozitāti, nogurumu, atmiņas pasliktināšanos un emocionālās vētras izraisa nevis prāts vai pārdzīvojumi, bet gan... iekšējo orgānu darbības traucējumi! Mēs gadiem meklējam risinājumu tikai apziņā, bet patiesība ir paslēpusies mūsu ķermenī – un tas maina visu!
"Bet man taču nesāp nekas, un analīzes ir labas!" – jūs teiksiet. Un tieši šeit slēpjas galvenās lamatas! Vai zinājāt, ka, piemēram, aknām nav sāpju receptoru? Tās vienkārši nevar sāpēt! Ja jūtat sāpes labajā paribē, tas ir saistīts ar žultspūsli, nevis aknām. Arī nieres bieži vien nesāp pat slimības gadījumā. Un, ja sāp kuņģis, tas nozīmē, ka skābe jau ir izēdusi gļotādu līdz nervu galiem – tas ir nopietnu patoloģiju sākums. Tāpēc negaidiet sāpes! Ja tās parādās, slimība jau ir progresējusi.
Un laboratorijas analīzes? Tās meklē smagas patoloģijas: audu degradāciju, hronisku iekaisumu, jaunveidojumus, mikrobus. Taču tās nepēta to, kas patiešām interesē tieši jūs: kādi procesi iekšējos orgānos izraisa nervozitāti, enerģijas trūkumu, atmiņas problēmas? Piemēram, analīzes pēta, vai aknas ir aptaukojušās, taču neiedziļinās tajā, kā jūsu aknas piedalās labsajūtas hormonu sintēzē! Turklāt analīzes nereti ignorē vecuma izmaiņas. Jums teiks, ka aknas ir "vecuma normā", bet patiesībā pirms 20 gadiem tās bija daudz labākā stāvoklī. Diemžēl, jau pēc 40 gadiem visi mūsu orgāni sāk dabiski degradēties. Tas ir normāli, taču tas nemazina diskomfortu, vai ne? Tāpēc parastās analīzes bieži vien nesniedz atbildes.
Padomājiet par to, ka smadzenes kontrolē ķermeni, bet ķermenis baro smadzenes! Ja iekšējie orgāni nav spējīgi pilnvērtīgi pabarot smadzenes, rodas nervu traucējumi. No zinātnes viedokļa nervu sistēmas patoloģijas bieži vien ir vielmaiņas traucējumu rezultāts, kuros iesaistīti daudzi iekšējie orgāni.
Šī ir tikai aisberga redzamā daļa! Vai esat gatavas atklāt visu patiesību par savu labsajūtu, no kurienes rodas hronisks nogurums, nomāktība un nespēks? Un pats galvenais – kā beidzot atgūt enerģiju un skaidru prātu, pat pēc 40?
Ar cieņu un vēlmi palīdzēt, Andželīna un Pēteris Antoni, neiroplastikas un psihosomatikas speciālisti.