Zobu pasta, kas izgatavota no cilvēka matiem: izklausās ne visai labi, taču tas varētu būt bojātu zobu glābējs
Zobu pasta, izgatavota no cilvēka matiem, var palīdzēt atjaunot un aizsargāt bojātus zobus, apgalvo britu zinātnieki no Londonas Karaļa koledžas.
Viņi atklājuši, ka keratīns, olbaltumviela, ko satur mati, āda un vilna, var atjaunot zobu emalju un novērst kariesa agrīnās stadijas. Keratīns veido aizsargājošu pārklājumu, kas imitē dabiskās emaljas struktūru un funkcijas saskarē ar minerāliem siekalās.
Šī tehnoloģija piedāvā ekoloģisku biomateriālu zobārstniecībai, uzsver pētījuma vadošā autore Sāra Gameja. Keratīna izmantošana aizstātu stomatoloģijā lietotos plastikāta sveķus, kas ir pat toksiski un kalpo īsāku laiku.
Pētnieki ieguva keratīnu no dzīvnieku vilnas un atklāja, ka uz zoba virsmas saskarē ar siekalās esošajiem minerāliem tas izveido kristālisku karkasu. Laika gaitā tas turpina piesaistīt kalcija un fosfāta jonus, izveidojot ap zobu aizsargslāni.
Pārtikas produkti un dzērieni ar augstu skābes saturu, slikta mutes dobuma higiēna un organisma novecošanās veicina emaljas eroziju līdz pat zobu zaudējumam. “Atšķirībā no kauliem un matiem emalja neatjaunojas; ja tā zaudēta, tad uz visiem laikiem,” skaidro doktors Šerifs Elšarkavi, koledžas galvenais protezēšanas konsultants.
Viņš uz jauno atklājumu raugās cerīgi: “Pateicoties tālākai attīstībai un pareizai partnerībai ar nozari, mēs drīz vien varam iegūt stiprākus un veselākus zobus pēc tikai viena frizētavas apmeklējuma.” Pētījuma rezultāti publicēti žurnālā “Advanced Healthcare Materials”, kas veltīts materiālzinātnei medicīnā.