Nosaka precīzu vecumu, kad novecošanās notiek visstraujāk
Jauns pētījums ir noteicis precīzu vecumu, kad šūnu novecošanās sāk paātrināties visstraujāk.
Līdz šim vispārpieņemtā novecošanās izpratne bija, ka tas ir pakāpenisks process, kas notiek laika gaitā. Taču pētījums, kas tika publicēts žurnālā "Nature Aging", norāda, ka novecošanās notiek pa daļām, nevis vienmērīgi. Tagad ir jauns pētījums, kas apstiprina šo domu un norāda jaunu laika posmu, kad novecošanās paātrinās visstraujāk.
Pētījums, kas publicēts žurnālā "Cell", ietvēra asins un audu paraugus no 76 orgānu donoriem, kuru vecums svārstījās no 14 līdz 68 gadiem un kuri gāja bojā, ciešot no akūta galvas smadzeņu ievainojuma. Tika izpētītas šādas ķermeņa sistēmas: kardiovaskulārā, gremošanas, imūnā, endokrīnā, elpošanas, ādas un muskuļu.
Izpētot audu paraugus, pētnieki izveidoja proteīnu katalogu, kas tika atrasti šajās sistēmās. Šie proteīni ir svarīgi šūnu augšanai, un zemākas proteīnu koncentrācijas norāda, ka šūnas vairs neatjaunojas tik efektīvi kā jaunībā. Šie dati tika salīdzināti ar slimību un ar tām saistīto gēnu datubāzi, kas palīdzēja noteikt, ka 48 proteīnu izpausme, kas saistīta ar dažādām slimībām, piemēram, kardiovaskulārām slimībām, taukainās aknu slimības un aknu audzējiem, palielinājās līdz ar vecumu.
Kas tika atklāts pētījumā?
Pētījums parādīja, ka visstraujākās izmaiņas notika vecuma diapazonā no 45 līdz 55 gadiem. Šajā laikā daudziem audiem tika novērotas lielas pārmaiņas, īpaši aortā (galvenajā artērijā, kas ved asinis no sirds uz pārējo ķermeni), aizkuņģa dziedzerī un liesā. Pētnieki secināja, ka ap 50 gadiem notiek "novecošanās infleksija".
Pētnieki neiedziļinājās, kāpēc tieši 50 gadi ir šis "straujākais punkts". Viņi vienkārši secināja, ka šajā laikā novecošanās ir ievērojami paātrinājusies dažos orgānos un ķermeņa sistēmās.
Kā dzīvot ilgāk un veselīgāk?
Ārsti iesaka pievērst uzmanību šiem soļiem veselīgai novecošanai:
-
Miega ilgums: guļiet vismaz septiņas stundas.
-
Fiziskā aktivitāte: nepieciešams kustēties, staigāt. Jāmēģina izvairīties no mazkustīga dzīvesveida.
-
Iekļaujiet spēka treniņus savā fiziskās sagatavotības režīmā.
-
Sekojiet veselīgai diētai: ēdiet sabalansētu diētu ar mazāk apstrādātiem produktiem.
-
Pārvaldiet stresu: lai arī tas nav viegli, miers palīdz saglabāt gan mentālo, gan fizisko veselību.