"Man ir šādi simptomi..." Trešdaļa iedzīvotāju veselības padomus meklē internetā
Trešdaļa jeb 35% iedzīvotāju padomus par veselības jautājumiem meklē internetā, noskaidrots pēc uzņēmuma "Grindeks" pasūtījuma veiktajā pētījumu aģentūras "Norstat" aptaujā.
Tāpat aptaujas rezultāti liecina, ka 31% iedzīvotāju informāciju par veselības problēmām gūst pie ģimenes ārsta, savukārt 8% aptaujāto šajos jautājumos vēršas pie farmaceita.
Aptauja arī rāda, ka 22% respondentu vismaz vienu reizi, dodoties ceļojumā vai pie dabas, ir saskārušies ar veselības problēmām, bet līdzi nav bijusi "pirmās palīdzības aptieciņa". Savukārt 26% aptaujāto atklāj, ka, dodoties atpūtā, vienmēr gādā par pirmās palīdzības nodrošinājumu.
Aptauju pēc "Grindeks" pasūtījuma veica tirgus pētījumu kompānija "Norstat", augustā tiešsaistē aptaujājot 1000 iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.
Jau ziņots, ka zāļu ražotāja "Grindeks" koncerna apgrozījums 2023.gadā bija 207,476 miljoni eiro, kas ir par 19,6% mazāk nekā gadu iepriekš, bet grupas peļņa saruka četras reizes - līdz 5,992 miljoniem eiro. Finanšu dati par 2024.gadu vēl nav publiskoti.
Savukārt "Grindeks" mātesuzņēmums 2023.gadā strādāja ar 145,608 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 12,1% mazāk nekā 2022.gadā, bet "Grindeks" peļņa samazinājās 5,3 reizes - līdz 5,475 miljoniem eiro.
"Grindeks" koncernu veido "Grindeks", Latvijas "Kalceks" un "Namu apsaimniekošanas projekti", Igaunijas "Tallinas farmaceitiskā rūpnīca", kā arī Slovākijas "HBM Pharma". Kompānijas lielākais akcionārs ir "Liplat Holding", kas pieder Kirovam, Annai un Filipam Lipmaniem.