STILS, KOMFORTS UN TEHNOLOĢIJAS: Skatiens nākotnē!
Šodien, 14. augustā, tirdzniecības centrā “Domina Shopping” tika atklāts Vision Express jaunākais veikals Latvijā. Tas nav tikai optikas veikals – tā ir veselības aprūpes un tehnoloģiju telpa, kas vienuviet apvieno mūsdienīgu redzes un dzirdes diagnostiku, stilīgu vidi un vairāk nekā 1200 briļļu modeļu piedāvājumu.
Ar kopējo platību 258 kvadrātmetri, šis ir viens no lielākajiem redzes un dzirdes centriem Baltijā, kā arī viens no iespaidīgākajiem šāda veida konceptiem visā Centrāl- un Austrumeiropā. Vision Express vēlreiz apliecina sevi kā Eiropas vadošo optikas un dzirdes aprūpes ķēdi ar vairāk nekā 600 veikaliem visā kontinentā.
Redze un dzirde – galvenās maņas uzmanības centrā
Šis jaunais veikals piedāvā pilnvērtīgu aprūpi abām būtiskākajām maņām:
- Divi redzes pārbaudes kabineti, aprīkoti ar augstākās klases diagnostikas iekārtām,
- Jauns dzirdes pārbaudes kabinets, padarot šo par trešo Vision Express veikalu Rīgā, kur pieejama dzirdes diagnostika,
- Plaša tirdzniecības zāle ar vairāk nekā 1200 briļļu un saulesbriļļu modeļiem,
- Izceltas Transitions un Seiko briļļu lēcu zonas, kurās klienti var praktiski iepazīties ar šo zīmolu tehnoloģijām,
- Īpaša zona Ray-Ban zīmola ietvariem, kas ir viens no populārākajiem klientu izvēlē Latvijā,
- Uz vietas esoša laboratorija, kas ļauj vienkāršākos pasūtījumus izgatavot pat tās pašas dienas laikā.
“Parūpēsimies ne tikai par jūsu redzi, bet arī par dzirdi!”
Jaunais dzirdes pārbaudes kabinets ir īpaši nozīmīga inovācija. Vision Express šobrīd piedāvā dzirdes pārbaudi jau trijos Rīgas veikalos, un tas ir svarīgs solis, paplašinot piekļuvi dzirdes veselības aprūpei Latvijā.
- Konsultācijas laikā klienti saņem profesionālu dzirdes pārbaudi ar jaunākajām tehnoloģijām.
- Pamatojoties uz rezultātiem, speciālists sniedz ieteikumus par piemērotākajiem dzirdes korekcijas vai aizsardzības risinājumiem.
Veikalā iespējams iegādāties dzirdes aparātus, to aksesuārus, kā arī aizsarglīdzekļus, piemēram, Alpine Muffy austiņas bērniem un zīdaiņiem, kas īpaši noder vasaras pasākumu sezonā.
- Vision Express mērķis ir palīdzēt ikvienam redzēt un dzirdēt skaidri, droši un komfortabli – ar profesionālu atbalstu un individuālu pieeju.
Profesionāli speciālisti un augstākās klases tehnoloģijas
Redzes pārbaude Vision Express nav vienkāršs tests – tā ir rūpīga un personalizēta diagnostika, ko veic sertificēti optometristi. Modernākās ierīces – autorefraktometri, fundus kameras, tonometri – nodrošina precīzas receptes sagatavošanu un agrīnu acu slimību atpazīšanu.
Tāpat arī dzirdes pārbaudes tiek veiktas ar jaunākās paaudzes aparatūru, kas sniedz iespēju noteikt dzirdes stāvokli ar maksimālu precizitāti.
Plašākais briļļu klāsts Baltijā
Veikala ekspozīcijas zona ļauj ērti un brīvi aplūkot, piemērīt un izvēlēties piemērotākos briļļu ietvarus. Pieejami gan ikdienas, gan ekskluzīvu zīmolu modeļi: Ray-Ban, Furla, Prada, Tom Ford, Gucci u.c.
Pateicoties pieredzējušu optikāru konsultācijām, katrs klients var atrast briļļu dizainu, kas piestāv gan sejai, gan dzīvesveidam un personībai.
Īpašais atklāšanas piedāvājums – tikai t/c Domina Shopping
Par godu jaunā veikala atvēršanai Domina Shopping, Vision Express saviem klientiem dāvā svētku piedāvājumu:
30% atlaide visiem briļļu ietvariem
- Bez maksas – redzes pārbaude
- Bez maksas – dzirdes pārbaude
Lieliska iespēja izmantot priekšrocības un vienlaikus parūpēties par sevi – izdevīgi un profesionāli.
Vision Express – līderis redzes un dzirdes aprūpē visā Eiropā
Apvieno :
- Profesionālākos speciālistus
- Mūsdienīgākās pārbaudes tehnoloģijas
- Plašāko briļļu un dzirdes risinājumu izvēli Baltijā
Uzņēmuma vīzija ir palīdzēt ikvienam dzīvot skaidrāk, dzirdēt labāk un justies pārliecināti katru dienu.
Skatiens un dzirdes spēks nākotnē – jau šodien
Vision Express jaunais veikals t/c Domina Shopping ir vairāk nekā veikals – tas ir nākotnes koncepts, kur stilīga vide, jaunākās tehnoloģijas un cilvēcisks serviss apvienojas, lai sniegtu klientiem vislabāko pieredzi.