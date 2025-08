Sievietēm risks ir lielāks – kāpēc osteoartrīts tevi var pārsteigt nesagatavotu

● Locītavu stiprināšana ar ortozēm. Ortozes ir visām locītavām, arī mugurai. Tās jālieto gadījumos, kad jāveic pārmērīgi liels noteiktu kustību skaits, lai paveiktu kādu darbu. Šādos gadījumos muskuļi kādā brīdī vairs nevar noturēt locītavu stabilu, tā aiziet nestabilā kustībā un sāk plēst šķiedras cīpslās un saitēs. Nestabila kustība ir raustīga, vienā pusē saites iestiepjas, otrā ne. Ortoze locītavu stiprina no ārpuses. Kustības būs precīzākas un netraumēs locītavu. Lai atslogotu kustību gadījumos, kad ortoze vairs nestrādā, lieto arī spieķi vai kruķi. Cilvēki reizēm kautrējas no spieķa, tāpēc mēdz atbalstīties pret garajiem lietussargiem, nūjošanas nūjām. To var darīt, taču Inita Buliņa iesaka specializētajos ortopēdijas preču veikalos vismaz noskaidrot, cik garu atbalsta ierīci vajag. Ja tā nebūs atbilstoša, kustības atkal būs nepareizas.