Ņem seniorus zem rokas un ved pastaigā gar jūru! "Ja redzu potenciālu, tas ir jādara," saka fizioterapeite Alise Pētersone

Alise atklāj, ka medicīna viņu interesējusi jau no 9. klases: “Sākumā gribēju kļūt par sporta ārstu, bet laikam nobijos no tā, ka tad ir ilgi jāmācās. Taču savu profesiju vēlējos saistīt ar sportu, jo agrāk spēlēju volejbolu, plus vēl mani interesēja medicīna, un tad izkristalizējās profesija – fizioterapeits.”