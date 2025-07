VIDEO: Putina apsarga rokās pamana dīvainu priekšmetu - izskan versija, kas tas varētu būt

Kā noskaidroja izdevums "Aģentūra", kadri uzņemti pēc parādes par godu Uzvaras dienai. Video Beskrunovs publiskojis pirmdienas, 28. jūlija, vakarā. Kadros Vladimiru Putinu filmē no muguras, viņu ielenc apsargi. Vienam no prezidenta personīgās apsardzes darbiniekiem rokās ir kāda ierīce, ko analītiķis dēvē par "dronu-pārtvērēju", raksta "The Insider".