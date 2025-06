Visbīstamākā ir poza “dibens gaisā, galva lejā, kājas taisnas”, dārza ravētājus brīdina fizioterapeite

Kaplējot vai grābjot svarīgi izvēlēties instrumentu ar garu kātu, lai jau tā statiskajai un nevēlamajai pozai nepieplusotu uzkumpušu muguru. Garais kāts ļaus darba laikā maksimāli saglabāt taisnu ķermeni. Ideālā variantā kaplēšanas un arī grābšanas kustības veiciet ar visu ķermeni, nevis tikai augšdaļu. Tas izdarāms, ja noliek vienu kāju priekšā un pārnes svaru no vienas kājas uz otru. To var darīt taisnām kājām, it kā šūpojoties ar visu ķermeni uz priekšu un atpakaļ, vai var ieliekties ceļos. Nepiemirstiet mainīt puses, iekārtojot instrumenta kātu te pie viena, te otra sāna. Sākotnēji tas var šķist neierasti un neērti, taču tādējādi abas ķermeņa puses saņems līdzīgu slodzi. Tāpat instrumenta kātam nevajadzētu būt pārāk smalkam, jo tieva kāta turēšana papildus pārslogo arī pirkstu locītavas.