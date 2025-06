Gūžas operācija - kas par to jāzina. Ārsts Andris Vikmanis: "Jāt ar zirgu un sēdēt jogas pozā nevarēs!"

Mums ir izstrādātas instrukcijas, dodam pacientiem bukletiņus, kuros ir aprakstīts, ko drīkst un ko nedrīkst darīt atkarībā no operācijas veida, jo celim ir citādi nekā gūžai. Un gūžai vēl ir nianses, ar kādu pieeju tā ir operēta – vai grieziens veikts no priekšpuses, no sāniem vai no aizmugures. Pacientam ir jāsaprot, ka jāuzmanās no kustībām, kas var provocēt gūžas locītavas izmežģīšanu. Ja ir operēts no aizmugures, tad jāizvairās no kājas rotācijas uz iekšpusi. Ja operēts no priekšpuses, tad vairāk jāpiesargājas, lai pārāk neizvērstu kāju uz ārpusi. To visu pēc operācijas pastāsta. Ja tā bijusi veiksmīga, implanti ielikti pareizi, tad mežģījumi gandrīz nekad nenotiek, ja vienīgi pacients kaut ko ļoti pārkāpj. Sāk jāt ar zirgu vai apmeklēt fitnesa zāli, vai sēdēt jogas pozā.