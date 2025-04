Profesore Dace Zavadska: vakcinācija ir drošības josta mūsu veselībai

- Kad pēc Covid-19 pandēmijas atsākās ceļošana, sākām piedāvāt arī šādu pakalpojumu, un uz šo vakcināciju nāk visa ģimene – mamma, tētis un visi bērni. Atkarībā no galamērķa un tā, ko plānots ceļojumā darīt, sastādām vakcinācijas plānu. Ja ceļo pa Eiropas valstīm, papildu specifiskas vakcīnas, visticamāk, nevajadzēs – Latvijas bērnu vakcinācijas kalendārs ir tik pilnvērtīgs, ka nodrošina labu aizsardzību. Ja ceļošana notiek vairāk uz dienvidiem, arī Eiropā, tad var būt vajadzīga aizsardzība pret A hepatītu jeb dzelteno kaiti. Latvija ir no trakumsērgas brīva valsts, mums šeit par to nav jāuztraucas, taču, ja plānots doties, piemēram, uz Āzijas vai Āfrikas valstīm, tad gan tā var būt aktuāla. Aizsardzībai no trakumsērgas ir nepieciešamas divas vakcīnu devas, un aizsardzība ir uz mūžu; ja notiek incidents, jāsaņem vēl viena – balstvakcīna. Ja galamērķis ir, piemēram, Indija, tad var būt noderīga aizsardzība pret holeru un tīfu. Ja ceļo uz Āfriku, tad parādās malārijas risks. Vairākās valstīs, lai ieceļotu, ir nepieciešama vakcinācija pret dzelteno drudzi.