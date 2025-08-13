FOTO: vai Centrāltirgus nakts tirdziņā tiek pārdoti Sarkanajā grāmatā iekļauti augi? Skaidro Dabas aizsardzības pārvalde
Vairāki iedzīvotāji norāda, ka Rīgas Centrāltirgus nakts tirdziņā manījuši tirgotājus, kas klientiem piedāvā Sarkanajā grāmatā iekļautus augus. Tikmēr Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) Jauns.lv norāda, ka ne vienmēr aizsargājamu augu tirdzniecība ir saistāma ar pārkāpumu.
"Vai šis ir legāli? Centrāltirgus nakts tirgū manīju smaržīgo naktsvijoli, kuras aromāts bija jūtams no 10 metru attāluma. Zinu, ka šis augs ir Sarkanajā grāmatā, bet varbūt šobrīd kaut kas mainījies? Lai tādus apmērus izaudzētu mājas apstākļos, būtu jāpaiet gadiem. Tas ir gandrīz nereāli. Un cilvēki pirka, jo "vakaros visa māja jums smaržos". Tomēr vai cilvēki vispār zināja, ko pirka?" sociālajā vietnē "Threads" pārdomās dalās Alīna, pie ieraksta publicējot arī attēlus ar minētajiem ziediem.
Arī Helēna norāda, ka manījusi tirgū šos augus un noprasījusi pārdevējai, kur viņa pie tiem tikusi. "Teica, ka privātā pļavā saplūca, kurai tūlīņ brauks pāri kombains un visu pļaus nost. Teica, ka viņai bija žēl, ka viss aizies postā. Man nav ne jausmas, kā šādā brīdī strādā likums," norāda Helēna.
Iedzīvotāju reakcija par šiem novērojumiem ir krasi pretrunīga. Sandra uzskata, ka "šis ir noziegums, kas jāsoda ar likuma bardzību", un arī Laura norāda, ka "šādos gadījumos nekavējoties jāsazinās ar likumsargiem". Tikmēr Iveta uzskata, ka "šāda ažiotāža ir lieka, jo nav jau tā, ka kundze orgānus tirgotu". Un arī Iluta norāda, ka par minēto augu tirgošanu nevajadzētu uztraukties, jo "Latvijā esot pilni meži ar naktsvijolēm".
Smaržīgā naktsvijole ir atrodama visā Latvijas teritorijā, tomēr dabā tā sastopama aizvien retāk, jo dabisko zālāju platības valstī sarūk un liela daļa no zālājiem netiek nodrošināta ar vēlamo apsaimniekošanas režīmu. Smaržīgā naktsvijole ierakstīta Sarkanajā grāmatā komerciāli apdraudēto sugu kategorijā. Tāpat suga iekļauta 1973. gada Vašingtonas konvencijas II B pielikumā pie sugām, kurām šobrīd vēl nedraud izmiršana, bet kuras var kļūt apdraudētas, ja tirdzniecība ar šo sugu īpatņiem netiks pakļauta stingrai kontrolei.
"Ne vienmēr aizsargājamu augu tirdzniecība ir saistāma ar pārkāpumu!"
Kā Jauns.lv skaidro Dabas aizsardzības pārvalde, tai ir izveidojusies laba sadarbība ar Rīgas pašvaldības policiju. Un līdz šim nav saņemta informācija nedz no pašvaldības policijas, ne sūdzības no iedzīvotājiem par konstatētiem pārkāpumiem, tirgojot aizsargājamus augus Rīgas nakts tirgū.
"Jāņem vērā, ka ne vienmēr aizsargājamu augu tirdzniecība ir saistāma ar pārkāpumu. Piemēram, ir atļauts tirgot tādus aizsargājamus augus, kam ir legāla izcelsme, proti, tie audzēti un pavairoti dārzā, nevis iegūti savvaļā. Taču šādā gadījumā tirgotājam tas jāspēj dokumentāli pierādīt," skaidro DAP.
Ja tiek tirgoti savvaļā iegūti augi, sods piemērojams par diviem pārkāpumiem - par augu noplūkšanu/ieguvi no savvaļas un par šādu augu tirdzniecību (Sugu un biotopu aizsardzības likuma 12. pants, 24. un 25. pants). Par šādiem pārkāpumiem fiziskai personai var piemērot sodu līdz 1000 eiro, bet juridiskām personām - līdz 1750 eiro.
"Ja šādi gadījumi tiek konstatēti, aicinām vērsties policijā, kas attiecīgi fiksēs apstākļus un pārsūtīs lietu Dabas aizsardzības pārvaldei administratīvā pārkāpuma procesa izskatīšanai," norāda DAP.