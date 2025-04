Ārsta komentārs: kā zobu birste palīdzēs aizsargāt sirdi

Pēc Nacionālā zobārstniecības institūta datiem, ASV aptuveni 90 procentiem pieaugušo vecumā no 20 līdz 64 gadiem ir kariess, bet gandrīz pusei cilvēku vecumā no 45 līdz 64 gadiem ir smaganu slimības. Runājot par bērniem, apmēram 40 procentiem no viņiem jau dažu gadu vecumā ir kariess.