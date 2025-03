Vai tavām nierēm draud briesmas: profesore skaidro, kā laikus pamanīt slimību

– Nē, mēs, ārsti un pacienti, tikām sadzirdēti, tagad daļa no šiem medikamentiem jau ir Kompensējamo zāļu sarakstā, un atbilstošie hroniskas nieru slimības pacienti tos jau saņem. Daļai medikamentu tiek gatavota iekļaušana no šī gada 1. aprīļa, daļai – no nākamā gadā. Šis ir vēl viens no risinājumiem, par kuru atzinīgus vārdus pelnījusi Veselības ministrija un Nacionālais veselības dienests. Runa bija par nātrija-glikozes kotransportvielas 2 (SGLT2) inhibitoriem, kas nefroloģijā ir ienākuši no 2. tipa cukura diabēta ārstēšanas. Tagad šīs zāles ir kompensācijā, un nieru slimniekiem tās tikai jādzer. No pētījumu publikācijām nesen mediķu literatūrā parādījās arī lielisks kopsavilkums ar grafisku ilustrāciju par šo SGLT2 inhibitoru efektivitāti. Noskaidrots, ka, ja pacients lieto šīs zāles, tad viņam nieru slimība progresē lēnāk – GFĀ samazinās par 1,8 ml/min/1,73m² katru gadu, bet ja pacients nedzer šīs zāles, tad nieru slimība progresē par 4,59 ml/min/1,73m² katru gadu. Rezultātā to var aplēst dzīves gados līdz terminālai nieru mazspējai. Aprēķināts, ka hroniskas nieru slimības pacientu vidējais vecums ir 63 gadi, ko pieņemsim par starta vecumu, kad nepieciešamas šīs zāles. Noskaidrots, ka, zāles nelietojot, termināla nieru mazspēja iestāsies apmēram 73 gadu vecumā, bet, lietojot SGLT2 inhibitorus, termināla nieru mazspēja iestāsies apmēram 86 gadu vecumā. Tātad šīs zāles dāvā vēl 13 kvalitatīvi nodzīvojamus gadus. Un par to paldies mūsu veselības aprūpes administrētājiem! Nav tā, ka nekas nemainītos un neuzlabotos. Tāpat arī tagad būs nieru slimību skrīnings, kam tikai vajadzēs cilvēku atsaucību.