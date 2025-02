77% vīriešu piedzīvo šo problēmu, bet palīdzību meklē vien retais

Erektilā disfunkcija nozīmē, ka vīrietis nespēj sasniegt vai noturēt pietiekamu erekciju, tam ietekmējot dzimumakta kvalitāti. Pētījumi liecina, ka šis risks palielinās, pieaugot vīrieša vecumam – ar to saskaras aptuveni 30–50% vīriešu vecumā no 40 gadiem un gandrīz 70% vīriešu vecumā no 70 gadiem.