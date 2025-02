RSU prodekāne Daiga Behmane skaidro zāļu cenu reformu un farmācijas nozares izaicinājumus

Jāsāk ar to, ka jāpaskatās uz farmācijas sektoru kopumā. Tas ir tik komplicēts tādēļ, ka tur savienojas uzņēmējdarbība no vienas puses un sociālā funkcija - nodrošināt pacientus ar zālēm, no otras. Farmācija ir ļoti būtiska veselības aprūpes sastāvdaļa. Līdz ar to pilnīgi visās valstīs ļoti aktuāls ir jautājums par zāļu cenu lielumu un to veidošanās mehānismu. Eiropas Komisijas direktīva nosaka, ka valsts regulē to zāļu cenas, kuras tā apmaksā.