Viens nepareizs "klik" un... konts tukšs! Izplatītākā kļūda, izmantojot Smart-ID

"Pirms PIN kodu ievadīšanas Smart-ID lietotnē, ļoti svarīgi ir pievērst uzmanību informācijai par apstiprināmo darbību, kā arī salīdzināt ciparu kombināciju, kas redzama rīkā un pakalpojuma ierosināšanas vietnē. PIN koda ievadīšana, nesalīdzinot informāciju, ir kā ruletes spēle ar visu kontā esošo naudu. Ja krāpniecības mēģinājums notiek tajā pašā brīdī, kad klients veic maksājumu, visa bankas kontā esošā nauda var tikt zaudēta, tāpēc modrību nevajadzētu zaudēt nevienā mirklī," stāsta "Luminor" bankas krāpšanas novēršanas eksperte Marija Celma.



Lai arī šāda informācijas salīdzināšana būtu jāveic bez izņēmuma, ne visi iedzīvotāji to dara. Aptaujā noskaidrots, ka 54% iedzīvotāju, ievadot Smart-ID kodus, vienmēr pārliecinās par kodu atbilstību un sakritību, savukārt 25% respondentu atzīst, ka šādu pārbaudi veic gandrīz vienmēr. Mazāka daļa aptaujāto jeb 7% norādījuši, ka kodu kontroli veic tikai dažreiz, savukārt 6% to dara reti, jo uzskata, ka veiktās darbības ir drošas. Tāpat noskaidrots, ka tikai 8% iedzīvotāju kodu pārbaudi neveic vispār, tādējādi būtiski apdraudot savus finanšu līdzekļus.



Iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem ir tie, kas vismazāk seko līdzi verifikācijas kodu atbilstībai, turpretim visapzinīgāk regulāru pārbaudi veic iedzīvotāji vecumā no 60 līdz 74 gadiem, liecina aptaujas rezultāti.



"Lietojot jebkuru autentifikācijas rīku, tā lietotājam ir jāzina, kā šis rīks strādā. Lietojot Smart-ID vai kodu kalkulatoru (digipass), ir jāņem vērā, ka pirmais kods ir paredzēts personas autentificēšanai (identitātes apstiprināšanai) un otrais kods darbojas kā digitālais paraksts, ar kura palīdzību iespējams apstiprināt dažādas finanšu darbības, piemēram, maksājuma veikšanu. Tieši tāpēc jūsu PIN kodiem ir jāpaliek zināmiem tikai jums pašiem – tie ir unikāli, un tos nekādā gadījumā nedrīkst izpaust citām personām, tajā skaitā ģimenes locekļiem," atgādina Marija Celma.