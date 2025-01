Vai tu bieži slimo? Iespējams, vaina ir jāmeklē virsnierēs

Iekaisuma reakcija izraisa saaukstēšanās simptomus, ko visi zina, piemēram, aizlikts deguns, iesnas, iekaisis kakls, drudzis. Tā kā iekaisums ir daudzējādā ziņā saistīts ar hroniskām slimībām, mēs to uztveram kā kaut ko nevēlamu. Patiesībā tā ir būtiska veselīgas imūnās atbildes sastāvdaļa. Taču iekaisumu nevar atstāt pašplūsmā – kaut kam tas ir jāregulē, lai iekaisums nekļūtu pārmērīgi liels, pārāk aktīvs vai hronisks. Tas ir viens no kortizola uzdevumiem. Kad ir veselīga virsnieru darbība, līdzsvarots kortizola līmenis un veselīga imūnsistēma, kortizols palīdz samazināt iekaisumu un kontrolē tā līmeni imūnās atbildes reakcijas laikā, pilnībā to neizslēdzot.