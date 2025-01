Latvijā novērota ļoti augsta saslimstība ar pneimoniju. Kas tāds nav novērots pēdējo desmit gripas sezonu laikā

Visaugstākā saslimstība ar pneimoniju reģistrēta bērniem vecuma grupā līdz 14 gadiem, un visvairāk saslimušo nāk no Rīgas (intensitāte ir līdzīga pēdējo nedēļu laikā). SPKC monitoringa dati liecina, ka šobrīd dominējošā ir sezonālā gripa, kas tiek konstatēta līdz 20% no testētiem slimnieku paraugiem, tai seko Mycoplasma Pneumoniae (13,8%), SARS-CoV2 (5,1%), savukārt citu cirkulējošo sezonālo vīrusu (piemēram, RSV, rinovīruss, adenovīruss, bokavīruss) izplatība nepārsniedz 2%. Šobrīd Latvijā no gripas vīrusiem dominējošs ir A tipa gripas vīruss (87,5%).