Jaunības recepte ar kolagēnu: bet ko lietot – tabletes, pulveri vai uzņemt ar pārtiku?

Kolagēns pārtikā:

Kolagēnu var uzņemt arī no dabīgiem avotiem, piemēram, no buljoniem, kas gatavoti no kauliem, zivīm vai cīpslām. Tas ir dabisks un pilnvērtīgs veids, bet tā efektivitāte ir atkarīga no sagatavošanas un uzturvielu daudzuma konkrētajā produktā. Kolagēns no pārtikas bieži vien nav tik viegli uzsūcams kā hidrolizēts kolagēns no pulvera vai tablešu piedevām.