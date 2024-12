Kā ar vienkāršiem paņēmieniem samazināt augstu asinsspiedienu

Efektu nodrošina lielākoties bēta glikāni, ogļhidrātu molekulas dažādos augos, sēnēs, baktērijās, raugos, kam piemīt spēcīga imūnmodelējoša iedarbība – spēja mijiedarboties ar imūnsistēmu tā, ka tie, no vienas puses, stiprina vēlamo, bet, no otras, palēnina nevēlamo imūno atbildi. Auzu bēta glikāni izceļas ar apbrīnojamu īpašību – šīs šķīstošās šķiedrvielas efektīvi palīdz samazināt holesterīna līmeni asinīs. Lēš, ka labvēlīgu ietekmi panāk, ja katru dienu pārtikā lieto 3 gramus bēta glikānu, kas iegūti no auzām.