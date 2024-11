Zinātnieki pēta, vai brīnumaļģe spirulīna ir jaunības eliksīrs?

Spirulīna patiesībā ir sens tradicionāls ēdiens Āfrikas un Meksikas iedzīvotājiem. Eiropieši tikai pagājušā gadsimtā sāka spirulīnai pievērst uzmanību. Viss sākās, kad franču-beļģu zinātnieku grupa pētīja āfrikas iedzīvotāju paražas un konstatēja, ka pie Čadas ezera dzīvo salīdzinoši veselīgāki cilvēki nekā citos reģiona apgabalos. Izpētot ikdienas ēdienu receptes, tika atklāts, ka atšķirība ir tieši dēļ Čadas ezerā augošās “zaļās biezās masas”, ko viņi smēla ar auduma groziem, saulē izkaltēja un ieguvē “Dihē” – sausu zaļu plāceni. To grauza tāpat, piemēram, dodoties tālā ceļā vai pievienoja zupām. Mikroskopā aplūkojot zaļā masa izrādījās, ka sastāv no spirālveida pavedieniem. No šīm spirālēm arī nosaukums – spirulīna. Un šo veselīgo Čadas ezera piekrastes cilvēku dēļ spirulīnu zinātnieki paņēma līdzi uz Eiropu un atklāja tās unikālo sastāvu.