Kā novērst krākšanu dabiski? 5 vienkārši risinājumi bez medikamentiem

Ir tāda ierīce Snore Mender, kas kādā nelielā pētījumā veiksmīgi novērsusi krākšanu. Pētījumu veikusi dāņu zobārste Nataša Ingemarsone-Matzena (Natashia Ingemarsson-Matzen). Vairāk nekā 90 % brīvprātīgo, kas bija iesaistījušies pētījumā, krākšana samazinājās par 50 %, bet daudzi vispār pārstāja krākt. Ierīce ir veidota no medicīniska termoplastiska materiāla, ko izmanto zobārstniecībā, un tas nesatur lateksu, silikonu, ftalātus un bisfenolu A (BPA). To var viegli pielāgot krācēja mutei, un to var izdarīt vai nu pats valkātājs, vai zobārsts. Taču, lai to izmantotu, cilvēkam ir jābūt zobiem un nedrīkst būt smaganu slimības, tāpēc vislabāk par mutē liekamās pretkrākšanas kapes lietošanu konsultēties ar šajos jautājumos zinošu zobārstu.