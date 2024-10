Pasaules Redzes dienā uzsver terapijas pieejamību redzes saglabāšanai

Aptuveni 25% no diabēta pacientiem ir redzes bojājumi un ceturtdaļai no šiem pacientiem ir vajadzīga ārstēšana ar anti-VEGF grupas medikamentiem. Stāsts ir par konkrētu redzes problēmu – makulas tūsku. Medikamenti šī redzes traucējuma ārstēšanai ir pieejami jau 20 gadus, taču pacienti Latvijā joprojām gaida valsts atbalstu to iegādei.