Rīgas domes deputāte un raidījumu vadītāja Natālija Ābola latviešus nosauc par "agresīvo minoritāti"

Latvijas Radio (LR) un LTV kategoriski iebilda pret koncepcijā ietverto no 2026. gada sabiedriskajiem medijiem vairs neveidot saturu lielākās Latvijā dzīvojošās minoritātes - krievu - valodā. Pret to pirms gada iebilda arī SEPLP, aicinot no koncepcijas izņemt rindkopu, ka saturs krievu valodā pieļaujams tikai komercmedijos.