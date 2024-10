Hormonālā kontracepcija: ginekologs stāsta par ieguvumiem, par kuriem daudzi nezina

Pirmkārt – hormonālā kontracepcija, pareizi lietojot, ir viena no pašām efektīvākajām izsargāšanās pieejām. Gadu desmitu laikā šie medikamenti ir labi izpētīti un to drošums un efektivitāte pierādīta dažādos pētījumos. Vēl jo vairāk – uzskata, ka hormonālā kontracepcija ir viens no nozīmīgākajiem modernās medicīnas sasniegumiem, kas Rietumu kultūrā padarīja grūtniecības plānošanu par normu.