Eiropas tiesa pieņem lēmumu, kas attiecas uz minimālo algu apmēru ES valstīs
Eiropas Savienības Tiesa (EST) nolēmusi, ka ES direktīva, kuras mērķis ir noteikt "pietiekamu" minimālās algas līmeni visās 27 dalībvalstīs, ir spēkā esoša. Dānija centās bloķēt šo dokumentu, apgalvojot, ka Eiropas Savienība ir pārsniegusi savas pilnvaras, pieņemot tiesību aktus par darba.
Kas ir "adekvāti"?
Dānija vērsās tiesā pret ES institūcijām saistībā ar direktīvu, kas tika pieņemta 2022. gada oktobrī, apgalvojot, ka tā pārsniedz Savienības pilnvaras, un pieprasīja tās pilnīgu atcelšanu. Kopenhāgena, saņēmusi Zviedrijas atbalstu, uzstāja, ka jautājums par darba samaksas apmēru jārisina pašām valstīm - galvenokārt ar koplīgumu starpniecību starp arodbiedrībām un darba devējiem - un ka ES nav tiesību noteikt juridiskas normas šajā jomā, vēsta portāls "rus.err.ee".
Tomēr tiesa apstiprināja "lielākās daļas attiecīgās direktīvas spēkā esamību", norādot, ka tā "nenozīmē tiešu ES tiesību iejaukšanos biedrību brīvībā". Tiesa arī noraidīja Dānijas argumentu, ka direktīva pieņemta uz kļūdaina tiesiskā pamata.
Tomēr tiesa atcēla divus direktīvas pantus, uzskatot, ka tie "paredz tiešu ES tiesību iejaukšanos algu noteikšanā". Viens no šiem punktiem attiecās uz kritērijiem, pēc kuriem jānosaka adekvāts minimālās algas līmenis, bet otrs paredzēja aizliegumu samazināt likumā noteikto minimālās algas līmeni valstīs, kur šis līmenis tiek automātiski indeksēts.
Spēkā paliek, cita starpā, norma, kas nosaka tā dēvēto "adekvātuma slieksni" - algu līmeni, kura pamatā ir 50% no vidējās algas un 60% no mediānās algas kā galvenie orientieri.
Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu (S&D) grupa šo lēmumu apsveica, paziņojot, ka "dzīves dārdzības un mājokļu krīzes apstākļos tas ir spēcīgs cerības un sociālā taisnīguma signāls".
"Pašlaik tikai astoņas ES valstis ir ieviesušas direktīvu. Tagad mēs aicinām dalībvalstis un Eiropas Komisiju pastiprināt centienus tās pilnīgai īstenošanai. Vairs nekādu attaisnojumu kavēšanai," teikts grupas paziņojumā.
Cienīgs dzīves līmenis
ES direktīva par minimālo algu ir vērsta uz to, lai nodrošinātu pietiekamu likumā noteiktās minimālās atlīdzības līmeni, veicinātu kolektīvās pārrunas un uzlabotu darbinieku piekļuvi minimālās algas aizsardzībai visā Savienībā.
Saskaņā ar noteikumiem ES valstīm jāievieš procedūras, kas garantē, ka minimālā alga nodrošina cienīgu dzīves līmeni, samazina nabadzības līmeni starp strādājošajiem, veicina sociālo saliedētību un samazina dzimumu atšķirības darba samaksā.
Eurostat dati rāda, ka 2025. gada janvārī likumā noteiktās minimālās mēneša algas ES valstīs svārstījās no 551 eiro Bulgārijā līdz 2638 eiro Luksemburgā.
Latvijā minimālā alga ir viena no zemākajām ES - 740 eiro.