Proktologs saprot un palīdz

- Ieteicamais šķidruma patēriņš atkarīgs no pacienta vecuma un citiem faktoriem. Kad tos pārrunājam, vispirms es noteikti jautāju, vai viņš spēj izdzert tādu daudzumu, vai kādreiz ir to varējis. Nevajag sevi piespiest ar varu obligāti izdzert, piemēram, divus litrus ūdens diennaktī, jo tad var krist otrā galējībā un nokļūt pie ģimenes ārsta ar sūdzībām par tūskām. Arī fiziskās aktivitātes jāizvēlas tādas, kas cilvēkam ir pa spēkam. Mazkustīgums var būt viens no aizcietējumu izraisītājiem, bet ja viss, ko mēs pacientam konsultācijā pateiksim, būs – ievērojiet diētu un kustieties, tad to var izlasīt gandrīz jebkurā žurnālā. Protams, ja cilvēks to dzird jau kuro reizi, varbūt tomēr ieklausīsies. Tas atkarīgs no paša. Nav obligāti jākrāj desmit tūkstoši soļu. Ja kāds, kurš visur brauc tikai ar mašīnu, pēkšņi sadomās noiet 10 000 soļu, tad pēc pirmās reizes viņš to nekad vairs neatkārtos.