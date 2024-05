Kad Mātes diena nav priecīgākie svētki. Dairas Ozolas smagais stāsts

Viņa aizbrauca uz tikšanos, kur saņēma lapu, bija jāuzraksta, ko bērns spēj vai nespēj. Daira jau bija apprecējusies otrreiz, vīrs atbrauca kopā ar viņu. “Es sēžu pie baltās papīrlapas un nesaprotu, ko viņi vēlas no manis, pilnīgi normāls bērns. Jo tu esi tā saaudzis ar viņu. Tad vīrs vaicā: vai viņš pats ēd, nē, neēd, uzrakstu, ka jābaro; vai iet uz tualeti, nē, pamperos. Kaut kā lēnā garā sapratu, ka patiesībā dēlam visur vajadzīga palīdzība, bet ikdienā, ar to dzīvojot kopā, ir sajūta, ka viss ir labi, tev ir pilnīgi normāls bērns. Taču viss vienmēr bija jānolasa no acīm.”