Kā uzveikt pavasara nogurumu ar dabas līdzekļiem?

Lai arī šogad pavasaris kavējas un silto, saulaino dienu pagaidām bijis maz, centies iespējami vairāk laika pavadīt ārā. Vari darboties dārzā, doties pastaigās, uz darbu un no darba iet kājām. Tā gan izvēdināsi galvu, gan fiziski sevi noslogosi, kā arī iegūsi enerģiju no saules. Pavasaris ir galvu reibinošs gadalaiks, bet, lai kā arī gribētos doties kilometriem garā pārgājienā vai no agra rīta līdz vēlam vakaram aktīvi rosīties pagalmā, atceries, ka tā sevi vari pārslogot, un tad nogurums būs vēl lielāks.