Aplamības, kurām ticot, var nonākt līdz skarbai diagnozei. Intervija ar urologu Pēteri Vaganovu

Uroloģijas pacienti ir ne tikai vīrieši, bet arī sievietes, savukārt vīriešu vidū bieži daudz ko vājina vai izjauc pavirša attieksme pret savu veselību - tā, it kā īstam vecim vienkārši "jāturas", kamēr saļimst kādā darbā, bet tāds nav atbildīgs vecis, jo nevesels vecis nevar kārtīgi parūpēties par to, kas viņam uzticēts. Savā ziņā daži pagātnes priekšstati ir bērnišķīgi maldīgi, un vīrietim jāspēj būt atbildīgam, tostarp, arī par savu veselību, no kā atkarīgas citas viņa spējas, intervijā skaidroja Latvijas Urologu asociācijas valdes loceklis, urologs Pēteris Vaganovs.