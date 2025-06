"Honorārs netiks maksāts, jo piedalīties pasākumā ir gods!" Roberto vīlies pasākuma plānotājā

"Jā, protams, es nemaz nesūdzos par savu dzīvi, gluži pretēji, esmu ļoti apmierināts ar to, ko daru, kā to daru un ar atsauksmēm, ko saņemu. Bet tajā pašā laikā es cienu visus cilvēkus, kas ar mani strādā, jo, kad pienāk rēķini vai tev jāiet iepirkties lielveikalā, tu nemaksā, sakot, ka esi uzstājies pseido "pasaules līmeņa pasākuma" ballītē, tu maksa ar naudu ko esi pelnījs. Tātad, nenosaucot vārdus, es aicinu bezjēdzīgos mēģināt beigt gūt peļņu no cilvēkiem, kuri smagi strādā, lai tiktu līdz mēneša beigām," pauž TV raidījumu vadītājs.