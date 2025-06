Krievija izvirza ultimātu Lielbritānijai: pārtrauciet apmācības Ukrainas karavīriem vai karš turpināsies

Nedēļas nogalē tika veikts visintensīvākais gaisa uzbrukums Ukrainas konfliktā, ar 537 uzbrukumiem no Putina spēkiem, tostarp atvairot uzbrukumu, bojāts un nogāzies Ukrainas iznīcinātājs F-16, kā rezultātā gājis bojā tā pilots. Pilotam pēc nāves tika piešķirts Ukrainas varoņa nosaukums, ko piešķīra Volodimirs Zelenskis, par "mūsu tautas aizsargāšanu no vēl viena milzīga Krievijas uzbrukuma: "Viņš bija "viens no mūsu labākajiem", un "zaudēt cilvēkus kā viņš ir dziļi sāpīgi," sacīja Ukrainas prezidents.