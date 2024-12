Nost ar grumbām un ādas novecošanu: Ko spēj par brīnumlīdzekli dēvētais astaksantīns?

Astaksantīns ir dabā sastopams karotinoīds, kas iegūts no mikroaļģēm. Tas ir ne tikai zinātnē vispēcīgākais zināmais antioksidants, tam piemīt arī spēcīgas pretiekaisuma īpašības. Atšķirībā no citiem antioksidantiem, astaksantīna spēks slēpjas spējā pasargāt no brīvo radikāļu kaitējuma vienlaikus abas šūnas membrānas puses: atšķirīgās molekulas dēļ tas nokļūst audos, kuros citi antioksidanti parasti netiek klāt.