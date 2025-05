Zinātnieki noskaidrojuši skaistāko vārdu pasaulē – Latvijā ir vairāk nekā 6000 šī vārda īpašnieču

Papildus patīkamajai skaņai vecāki novērtē arī tā nozīmi. Vārds Sofija cēlies no sengrieķu vārda, kas nozīmē “gudrība”. Tas tika izmantots sengrieķu filozofijā un vēlāk popularizēts caur svēto Sofiju no Romas, kristiešu mocekli no 2. gadsimta.