Baltais nams oficiālajā kontā publicē "džedaja Trampa" attēlu ar gaismas zobenu un izgāžas: viņš izrādās ļaunais varonis

Leģendārās Džordža Lūkasa kosmiskās sāgas “Zvaigžņu kari” fani visā pasaulē 4. maijā atzīmē “Zvaigžņu karu dienu” — maijā tādēļ, ka pirmā sāgas filma "Zvaigžņu kari: IV daļa. Jaunā cerība" (Star Wars Episode IV: A New Hope) kinoteātros parādījās 1977. gada 25. maijā, taču 4. datums tika izvēlēts dēļ vārdu spēles ar sāgas slavenāko frāzi “Lai spēks ir ar tevi” (May the Force be with you), vārdu “spēks” aizvietojot ar “ceturtais”, kas angļu valodā skan līdzīgi (May the Fourth be with you).